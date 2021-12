Zusammen addiert auf 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kamen die Privatsender Sat.1 und ProSieben am Samstagabend mit ihren 20:15-Uhr-Programmen. Grob über den Daumen gepeilt lässt sich also sagen: Etwas mehr als jeder Vierte Fernsehsende zwischen 14 und 49 schaltete einen dieser Sender ein. Für ProSieben ging eine weitere "Duell um die Welt"-Show auf Sendung, die mit 17 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen erneut richtig stark unterwegs war, auch wenn sie ihr grandioses Vorwochenergebnis von mehr als 19 Prozent nicht ganz bestätigte. 1,32 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu, auch das waren etwas weniger Leute als sieben Tage zuvor.

In Sat.1 landete "Die Schöne und das Biest" mit elf Prozent Marktanteil klar über Senderschnitt. Den 20:15-Uhr-Film wollten sich im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen. Schwerer tat sich der Sender dann ab kurz vor 23 Uhr, denn "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" ließ die Marktanteile auf 6,3 Prozent purzeln. Weit einstellige Ergebnisse fuhren Sat.1 und ProSieben übrigens auch tagsüber ein. In Sat.1 kamen drei "Let the Music Play"-Episoden nach 17 Uhr beispielsweise auf maximal 4,4 Prozent, nur 3,1 Prozent erreichte zuvor eine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ausgabe.

ProSieben zeigte nachmittags Sitcoms: Sechs "Simpsons"-Folgen landeten bei zwischen 5,1 und 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, danach ließ "Two and a Half Men" im Dreierpack die Werte auf bis zu 9,2 Prozent steigen. Das in der 17-Uhr-Stunde gezeigte "Mom" sorgte noch für 8,0 und 7,5 Prozent. Schwer hatte es die nach 19 Uhr gezeigte "Galileo"-Ausgabe, die mit 6,3 Prozent nicht überzeugte.

Auch Vox hatte am Samstag teils erhebliche Probleme – etwa mit dem Fünferpack von "Shopping Queen", der ab 11:45 Uhr lief und nicht über zweieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam. Danach machten es "Hundkatzemaus" und "Der Hundeprofi" mit 7,1 und 7,3 Prozent bei den Jungen klar besser. Der Abend gehörte dann Helene Fischer: "15 Jahre im Rausch des Erfolgs" fuhr dabei durchaus solide sechs Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. 1,14 Millionen Personen schalteten die Sendung durchschnittlich ein.