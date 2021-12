am 13.12.2021 - 09:14 Uhr

Für Kabel Eins und RTLzwei war der Sonntag ein Tag zum Vergessen: Beide Sender enttäuschten jeweils mit Tagesmarktanteilen von nur 3,1 Prozent in der Zielgruppe und lagen damit nicht nur deutlich unter ihren Durchschnittswerten, sondern auch hinter ProSieben Maxx, das mit 3,3 Prozent einen bemerkenswerten siebten Platz im Tages-Ranking erzielte. Zu verdanken hat der Spartensender den Erfolg in erster Linie der NFL.

Die stundenlangen Live-Übertragungen sorgten dafür, dass der Marktanteil gegen 1 Uhr nachts auf bis zu 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen anzog. Doch Football punktete keineswegs nur zu Randzeiten: So verzeichnete das erste Spiel des Abends um kurz nach 19 Uhr bereits stolze 5,3 Prozent Marktanteil, über eine halbe Million Fans schalteten hier ein.

Kabel Eins konnte dagegen um 20:15 Uhr gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil mit seiner neuen Dokusoap "Deutschlands beste Miniaturbauer" einfahren, insgesamt waren 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. RTLzwei machte seine Sache mit der US-Komödie "Der Kaufhaus Cop 2" zwar etwas besser, doch mehr als 4,0 Prozent waren auch hierfür kaum drin. Schon tagsüber hatte "Der Trödeltrupp" weniger als zwei Prozent eingefahren, auch "Mein neuer Alter" und "Grip" blieben am Vorabend mit Werten von 3,1 und 3,9 Prozent blass.

Besser verlief der Vorabend derweil für Vox, wenngleich die Doku-Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten" weiter kein Quoten-Überflieger ist. Immerhin 1,52 Millionen Zuschauende schaleten ab kurz nach 19 Uhr in, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,5 Prozent. Einstellig blieb diesmal auch "Das große Backen" in Sat.1, das auf 9,3 Prozent kam. Bei RTL erzielten "Die Versicherungsdetektive" indes unspektakuläre 9,9 Prozent.