Stärker als gewöhnlich war am Sonntagabend das ZDF unterwegs. Durchschnittlich 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten "Alice im Weihnachtsland" zum meistgesehenen "Herzkino"-Film seit vielen Monaten. Um eine höhere Sonntags-Reichweite zu finden, muss man schon bis zum "Traumschiff" an Ostern zurückgehen. Der Marktanteil lag diesmal bei 16,2 Prozent, womit das ZDF eindeutig als stärkster "Tatort"-Verfolger hervorging.

Der ARD-Krimi spielte einmal mehr in einer eigenen Liga: 8,50 Millionen Personen entschieden sich für den Krimistoff aus Bremen und damit sogar ein paar mehr als beim Einstand des neuen Ermittler-Teams aus dem Norden an Pfingsten. Der Marktanteil belief sich auf starke 25,2 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 21,9 Prozent sehr gut aus. Den Tagessieg bei Jung und Alt holte zuvor jedoch die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 8,69 Millionen Menschen gesehen wurde.

In weiterhin guter Form präsentiert sich derzeit auch "Anne Will": Der Polittalk steigerte sich in dieser Woche auf 4,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - nur zwei Ausgaben konnten seit der Rückkehr aus der Sommerpause eine höhere Reichweite einfahren. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf sehr gute 16,9 Prozent. Dazu kommt, dass es auch beim jungen Publikum erneut für einen zweistelligen Wert reichte: Mit 11,7 Prozent lag "Anne Will" hier ebenfalls weit über den Normalwerten des Ersten, die anschließenden "Tagesthemen" schafften sogar 12,3 Prozent.

Doch es war nicht nur die Stärke am Abend, die den Sender am Sonntag bei Jung und Alt gleichermaßen zum Tagesmarktführer machte. Tagsüber war über weite Strecken hinweg Verlass auf Wintersport, allen voran auf Biathlon mit zwei Mal mehr als vier Millionen Fans. Starke Quoten gab's am Morgen zudem für die "Sendung mit der Maus", die mit auf einen Marktanteil von 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und insgesamt schon gegen halb 9 im Schnitt 850.000 Zuschauende vor den Fernseher lockte.