am 14.12.2021 - 08:46 Uhr

Nach dem erfolgreichen Einstand mit fast 14 Prozent Marktanteil hat sich "Die Comedy-Märchenstunde" in Sat.1 auch in der zweiten Woche sehr gut behaupten können. Zwar musste die Show leichte Verluste hinnehmen, doch mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil am Montag bei 12,5 Prozent und damit deutlich über den Normalswerten des Privatsenders. Insgesamt kamen binnen Wochenfrist nur knapp 90.000 Märchen-Fans abhanden, sodass unterm Strich 1,85 Millionen auch diesmal wieder dabei waren.

In der Zielgruppe war "Die Comedy-Märchenstunde" damit erneut die Nummer eins um 20:15 Uhr - sieht man mal vom viertelstündigen "ARD extra" zur Corona-Lage ab, das mit 13,0 Prozent noch einen knapp höheren Marktanteil beim jungen Publikum verzeichnete. Höhere Reichweiten gab's bei den 14- bis 49-Jährigen am Montag zudem für die "Tagesschau", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "RTL aktuell."

Im Anschluss an die "Märchenstunde" hielt sich Sat.1 zudem noch mit der Komödie "Verpiss dich, Schneewittchen" recht gut im Rennen und erzielte 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Der Tagesmarktanteil lag dadurch letztilch bei 9,2 Prozent, womit man die Marktführerschaft allerdings RTL überlassen musste. Mit 9,7 Prozent war es für die Kölner aber bei Weitem kein berauschender Tag - hier trübte nicht zuletzt der Nachmittag das Bild. "Echt jetzt?!" erzielte gegen 15 Uhr mit nur 5,9 Prozent Marktanteil beispielsweise den schwachsten Wert seit knapp drei Wochen.

Immerhin zeigte sich "Wer wird Millionär?" nach dem Absturz vom vorigen Donnerstag wieder erholt und erreichte in der Primetime im Schnitt 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was RTL zum größten ZDF-Verfolger beim Gesamtpublikum machte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 11,1 Prozent aber unspektakulär. "RTL Direkt" konnte danach nicht an die gute Entwicklung der vergangenen Wochen anknüpfen und fiel auf 7,9 Prozent, ehe auch ein "Spiegel TV"-Jahresrückblick mit 9,4 Prozent einstellig blieb. Erst das "Nachtjournal" überzeugte später wieder mit 12,8 Prozent.