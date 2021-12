Eine rund zwei Stunden lange Investigativ-Reportage über den Fleischriesen Tönnies hatte Sat.1 am Dienstagabend zur besten Sendezeit im Programm. Die Sendung erreichte in der klassischen Zielgruppe im Schnitt 7,7 Prozent Marktanteil. 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten durchschnittlich ein. Die Gesamtreichweite lag ziemlich genau beim Doppelten, also bei 1,1 Millionen. Nun sprechen die gemessenen Werte auf den ersten Blick nicht für einen durchschlagenden Erfolg, zu beachten gilt aber: Auf dem Sendeplatz hat sich die Reportage mehr als achtbar geschlagen. Üblicherweise waren dienstags um 20:15 Uhr jüngst unterschiedliche Lebensretter im Einsatz. Seit Mitte September kamen zwar auch davon einige Folgen auf über sieben Prozent bei den Werberelevanten, der Schnitt jedoch betrug nur 6,4 Prozent.

Zudem hat die Investigativ-Reportage auch das nachfolgende Magazin "akte" beflügelt. Es gelangte ab 22:20 Uhr auf 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Jahr 2021 holten bisher nur vier Ausgaben noch höhere Werte. Die von Claudia von Brauchitsch moderiete Sendung sahen am Dienstag 0,87 Millionen Personen, was die höchste Sehbeteiligung seit Mitte Oktober war.

RTLzwei hatte derweil am Dienstag mit Problemen zu kämpfen. Im Abendprogramm wurden zwei Episoden von "Hartz und herzlich" gezeigt, beide generierten im Schnitt wenig erfreuliche 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,69 und 0,48 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die Sozial-Reportagen ein. Eine ab 16 Uhr gezeigte Wiederholung des Formats landete bei 4,7 Prozent – und lief somit besser als zuletzt "Let's Love" am Vorabend. Das Slow-Dating-Format hat in dieser Woche eine Heimat um 15 Uhr gefunden, wo es auf 2,8 Prozent kam.