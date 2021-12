Diesen Mittwoch kann man bei RTL wohl getrost abhaken: Mit einem Tagesmarktanteil von nur 8,7 Prozent musste man ProSieben die Marktführerschaft in der Zielgruppe überlassen - auch, weil es an vielen Stellen im Programm brannte. Da wäre etwa "Guten Morgen Deutschland" zu nennen, das mit nur 8,0 Prozent Marktanteil enttäuschte, während das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" auf mehr als 19 Prozent kam. Oder der Nachmittag, wo "Echt jetzt?!" mit 6,0 und "Die Retourenprofis" mit 4,7 Prozent versagten.

Besonders schwer wiegt jedoch der Star in der Primetime, wo RTL in dieser Woche gegen "TV total" nicht den Hauch einer Chance hatte. Gerade mal 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Wiederholung des Specials "Tamer Bakiner - Der Wahrheitsjäger: Undercover im Callcenter der falschen Polizisten", das damit beim Gesamtpublikum nur 3,6 Prozent Marktanteil erzielte. Auch in der Zielgruppe lief es mit 5,7 Prozent kaum besser, was es dann auch "Stern TV" schwer machte, auf einen grünen Zweig zu kommen.

Das Magazin, das in dieser Woche schon um 21:15 Uhr begann, konnte sich zwar steigern, blieb unterm Strich aber dennoch nur bei 8,3 Prozent Marktanteil hängen. Und auch für "RTL Direkt" ist der Aufschwung der letzten Wochen offenkundig erstmal beendet: Nur 8,9 Prozent Marktanteil erzielte das Nachrichtenmagazin am Mittwoch - es war schon der dritte Abend mit einstelligen Werten in Folge. Insgesamt erreichte "RTL Direkt" in der "Stern TV"-Pause im Schnitt 1,15 Millionen Menschen.

Mit Sorge dürfte man in Köln aber auch auf die Vox-Quoten blicken, wo nach Schirachs "Glauben" die nächste Serie floppte. 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, um die erste Folge von "8 Zeugen" zu sehen. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei desolaten 2,2 Prozent und steigerte sich im Laufe des Abends zunächst kaum. Zu Ende ging die Serie am späten Abend mit 3,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 370.000 Menschen.

Und so musste am Mittwochabend innerhalb der Sendergruppe vor allem Super RTL für Schadensbegrenzung sorgen: Dort lockte der Spielfilm "Einsatz für Dr. Christmas" im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, womit sich der Sender auf Augenhöhe mit RTL bewegte. Die Idee, konsequent auf Weihnachtsfilme zu setzen, zahlt sich damit weiter aus: Bereits am Abend zuvor hatte "Christmas Town" sogar mehr als 1,3 Millionen Personen zu Super RTL gelockt.