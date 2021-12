Wie schon im vergangenen Jahr blickte Markus Lanz auch diesmal wieder in Form einer XXL-Ausgabe seiner Talkshow auf die vergangenen zwölf Monate zurück - eine Form, die beim Publikum am Mittwochabend offensichtlich gut ankam, auch wenn "Markus Lanz - Das Jahr 2021" die Marke von vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern diesmal verfehlte. Mit 3,72 Millionen Personen erzielte der Talk-Rückblick ab 20:15 Uhr allerdings sogar einen leicht höheren Marktanteil als 2020, im Schnitt waren 13,3 Prozent für die zweistündige Sendung drin. Die meistgesehenen Sendungen des Tages liefen dagegen schon vor 20:15 Uhr, darunter die "SOKO Wismar", die ab kurz nach 18 Uhr 4,01 Millionen Menschen unterhielt.

Derweil lief es für Lanz auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,2 Prozent Marktanteil etwas besser als noch vor einem Jahr. Zugleich lag die Show damit beim jungen Publikum klar über den Normalwerten des ZDF. Danach blieb der Sender weiter gefragt: So steigerte das "heute-journal" seinen Marktanteil in dieser Altersgruppe auf 10,1 Prozent, ehe auch das "Auslandsjournal" mit 10,3 Prozent noch auf ganzer Linie überzeugte. In starker Verfassung präsentierte sich am Mittwoch aber auch ZDFneo, das mit einem Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum den fünften Platz im Sender-Ranking belegte - auch, weil "Wilsberg" zum Start in den Abend fast zwei Millionen Menschen erreichte.

Das Erste sortierte sich um 20:15 Uhr derweil nur knapp hinter Markus Lanz ein und kam mit dem Near-Future-Thriller "Das Haus" auf 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 600.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil damit bei guten 8,0 Prozent. Getrübt wird das Bild durch "Plusminus", das im Anschluss nur 2,20 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt und beim Gesamtpublikum auf mäßige 8,6 Prozent Marktanteil zurückfiel. "Tagesthemen" und "Sportschau" sorgten allerdings im weiteren Verlauf des Abends wieder für Besserung.

Letztere kam mit der Bundesliga-Zusammenfassung auf 2,27 Millionen Fans, die für 14,9 Prozent Marktanteil sorgten. Das nächtliche "Sportschau Thema" erwies sich mit 660.000 Zuschauenden und 7,3 Prozent Marktanteil hingegen eher als Abschalter. Sky kam zuvor mit der Bundesliga-Konferenz auf ordentliche Quoten: So werden für die Konferenz diesmal 750.000 Fans und ein Marktanteil von 4,1 Prozent in der Zielgruppe ausgewiesen, das BVB-Spiel gegen Fürth wollten 270.000 Menschen sehen. Erfolgreich startete außerdem die Darts-WM, die Sport1 am ersten Abend bereits 2,5 Prozent Marktanteil bescherte. Insgesamt schalteten durchschnittlich 320.000 Menschen ein.