Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Dass die Satire-Schiene des ZDF am Freitagabend regelmäßig die Top-Plätze belegt, wenn es um die Nachgewichtung der TV-Quoten geht, ist keine Neuigkeit. Und doch sind die Zahlen in dieser Woche noch einmal eine besondere Erwähnung wert: Erstmals betrug die Nachgewichtung der "heute-show" nämlich mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau genommen wurde die Reichweite der ZDF-Ausstrahlung um 1,16 Millionen Menschen nach oben korrigiert, sodass die Nachrichten-Comedy mit Oliver Welke von 6,18 Millionen gesehen wurde.

Der Gesamt-Marktanteil fiel damit um 3,2 Prozentpunkte höher aus und lag nun bei 25,2 Prozent. Noch kräftiger ging es bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben, wo sich der Wert um 6,7 Prozentpunkte auf 28,1 Prozent erhöhte - ein beeindruckender Erfolg, erst recht für einen Sender, dem man nachsagt, er erreiche kaum junge Menschen. Nochmal beeindruckender wird es, wenn man sich vor Augen führt, dass der finale Marktanteil um über 31 Prozent höher ausfiel als zunächst gemessen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.12.

22:31 6,18

(+1,16) 25,2%

(+3,2%p.) 1,95

(+0,65) 28,1%

(+6,7%p.) ZDF Magazin Royale 10.12.

23:04 2,76

(+0,61) 14,5%

(+2,6%p.) 1,29

(+0,53) 23,5%

(+7,6%p.) Inspector Barnaby 12.12.

22:13 3,55

(+0,30) 16,7%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,03) 4,2%

(+0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.12.

18:48 2,57

(+0,25) 10,4%

(+0,9%p.) 0,33

(+0,07) 6,6%

(+1,2%p.) Wilsberg - Einer von uns 11.12.

20:16 7,64

(+0,25) 24,9%

(+0,2%p.) 0,82

(+0,05) 11,1%

(+0,2%p.) Tatort: Und immer gewinnt die Nacht 12.12.

20:15 8,71

(+0,21) 25,1%

(-0,1%p.) 2,03

(+0,07) 21,8%

(-0,1%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 08.12.

20:14 1,58

(+0,20) 5,9%

(+0,6%p.) 0,68

(+0,10) 9,9%

(+1,0%p.) The Voice of Germany 12.12.

20:14 1,70

(+0,20) 6,1%

(+0,5%p.) 0,70

(+0,12) 9,3%

(+1,2%p.) Die Chefin 10.12.

20:15 6,64

(+0,20) 21,6%

(-0,3%p.) 0,62

(+0,02) 8,6%

(-0,2%p.) Wolfsland - Die traurigen Schwestern 09.12.

20:31 6,00

(+0,18) 20,3%

(+0,1%p.) 0,63

(+0,01) 9,2%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.12.-12.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Noch stärker fiel übrigens das Plus vom "ZDF Magazin Royale" aus: Dessen Marktanteil wurde bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nachträglich um 7,6 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent erhöht. Insgesamt wurden 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf die ursprüngliche Reichweite addiert. Derartig hohe Nachgewichtungen konnten keine anderen Formate für sich reklamieren. Den dritten Rang belegte "Inspector Barnaby", der noch um 300.000 Zuschauende zulegte. Die stärksten Gewinner unter den Privatsendern waren "The Voice of Germany" und "Hochzeit auf den ersten Blick" mit jeweils 200.000 weiteren Zuschauerinnen und Zuschauern.

Mit Blick auf die Marktanteile in der Zielgruppe konnte abseits der beiden ZDF-Satireshows übirgens die ProSieben-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke kräftig zulegen: Für sie ging es um zwei Prozentpunkte nach oben - mit im Schnitt 7,5 Prozent sieht es nun also nicht mehr ganz so schlecht aus wie zunächst angenommen. Zulegen konnte außerdem wieder das "Duell um die Welt", für das nun ein Marktanteil von 18,5 Prozent in der Zielgruppe ausgewiesen wird. Anders als in der Vorwoche blieb die 20-Prozent-Hürde diesmal aber unerreicht.