Die ZDF-Krimiserie "Die Chefin" hat auch in dieser Woche wieder ihre Stärke unter Beweis gestellt: Durchschnittlich 6,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitagabend um 20:15 Uhr ein 90-minütiges Special und damit so viele wie noch nie in der aktuellen Staffel. Der Marktanteil lag bei beeindruckenden 21,7 Prozent. Da konnte keine andere Sendung mithalten - auch nicht "Der kleine Lord", der eine Woche vor Heiligabend traditionell im Ersten zu sehen war.

Mit 5,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,8 Prozent Marktanteil konnte auch der Film-Klassiker wieder überzeugen, wenngleich die Spitzenwerte des Vorjahres, als rund siebeneinhalb Millionen Menschen eingeschaltet hatten, diesmal unerreicht blieben. Diesmal sorgte ein um 20:15 Uhr eingeschobenes "Farbe bekennen" mit dem neuen CDU-Chef Friedrich Merz hingegen wohl nicht gerade für Rückenwind, wenngleich das Interview mit 3,76 Millionen Zuschauenden durchaus ordentliche Quoten erzielte.

Gleichwohl setzte sich "Der kleine Lord" beim jungen Publikum in der Primetime gegen die Konkurrenz durch und ließ mit 910.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren nicht nur "Ninja Warrior Germany" hinter sich, sondern auch die Bundesliga in Sat.1. Der Marktanteil belief sich in dieser Altersgruppe auf überzeugende 13,1 Prozent. "Ninja Warrior" schaffte dagegen bei RTL diesmal 12,4 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern - kurz vor dem Finale liegen die Quoten also weiterhin ein ganzes Stück hinter den Bestwerten der ersten Staffel-Hälfte.

In Sat.1 wiederum lockte das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Wolfsburg in der ersten Halbzeit durchschnittlich 3,14 Millionen Fans vor den Fernseher, während der zweiten Hälfte waren es nur geringfügig mehr. Verglichen mit dem Saison-Auftakt musste Sat.1 damit deutlich Federn lassen - damals hatten nämlich noch über fünf Millionen eingeschaltet, als die Bayern gegen Borussia Mönchengladbach spielten. In der Zielgruppe fielen die Marktanteile mit 12,1 und 12,7 Prozent nun ebenfalls ein ganzes Stück niedriger aus als noch im August.

Total ernüchternd schnitt dagegen das Rahmenprogramm ab, das Sat.1 rund um das Fußballspiel zeigte. Schon die Highlights kamen ab 22:20 Uhr nicht über 5,7 Prozent Marktanteil hinaus, "ran Late Night" versagte später sogar mit nur 3,0 Prozent sowie insgesamt 310.000 Menschen. Und auch der frühe Countdown konnte ab 18:55 Uhr nur sehr wenig reißen: Gerade mal 400.000 Fans schalteten eineinhalb Stunden vor Spielbeginn ein, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf desolate 2,8 Prozent.