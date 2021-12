Die "heute-show" blickt einmal mehr auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück - alleine gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen verzeichnete die Nachrichtensatire 2021 im Schnitt mehr als 19 Prozent Marktanteil. Dass das immer nur die halbe Wahrheit ist, zeigte die Ausgabe der vergangenen Woche, deren Marktanteil nachträglich auf über 28 Prozent nach oben korrigiert wurde (DWDL.de berichtete). Und so steht zu erwarten, dass es auch für den nun ausgestrahlten Jahresrückblick noch einen kräftigen Quoten-Nachschlag geben wird.

Sehen lassen können sich die Quoten allerdings auch so: Mt 1,24 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern war die "heute-show" ab 22:18 Uhr die meistgesehene Sendung des Tages in dieser Altersklasse. Der Marktanteil belief sich auf starke 20,1 Prozent und fiel damit sogar geringfügig höher aus als beim Gesamtpublikum, wo 19,8 Prozent drin waren. Insgesamt lockte die "heute-show" durchschnittlich 4,82 Millionen Personen zum ZDF. Gegenüber dem "heute-journal" zog die Reichweite damit um eine halbe Million an.

Gefragt war im weiteren Verlauf des Abends aber auch "Der satirische Jahresrückblick", der noch 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und für 16,8 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich der Mainzer Sender über noch stärkere 17,9 Prozent freuen - ein Wert, mit dem "Aspekte" später freilich nicht mehr mithalten konnte, wenngleich das Kulturmagazin ab 23:37 Uhr noch auf ordentliche 7,2 Prozent beim jungen Publikum kam.

Starke Quoten fuhr das ZDF unterdessen auch tagsüber ein, was diesmal jedoch nicht an "Bares für Rares" oder den "Rosenheim-Cops" lag, sondern vorwiegend am Wintersport, allen voran an Biathlon. 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Herren-Sprint ab kurz nach 14 Uhr, sodass der Gesamtmarktanteil auf 23,0 Prozent anzog. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Live-Übertragung mit 15,0 Prozent gefragt, sodass. das ZDF zu diesem Zeitpunkt sämtliche Privatsender hinter sich ließ.