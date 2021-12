Mit einer besonderen Ausgabe ging am Dienstagabend die sechste Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu Ende, die die bislang erfolgreichste war. Im Schnitt brachte es die Show, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen, auf mehr als 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und das Staffel-Finale stellte sogar noch einen neuen Bestwert auf: Mit 1,30 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr "Joko und Klaas gegen ProSieben on Ice" einen hervorragenden Marktanteil von 19,4 Prozent ein - besser lief es für die Show noch nie.

Insgesamt ließen sich 1,71 Millionen Menschen auf die Sendung ein und damit noch einmal rund 130.000 mehr als vor einer Woche. Dazu kommt, dass im Anschluss auch noch die "TV total"-Wiederholung der Vorwoche überzeugte: 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben um 23:40 Uhr dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 14,1 Prozent weit über dem Senderschnitt. Die starke Primetime ließ dann auch das eher mäßig erfolgreiche Tagesprogramm in den Hintergrund rücken, das über weite Strecken einstellig blieb.

Unterm Strich war ProSieben letztlich mit 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unangefochtener Marktführer am Dienstag. Das hängt auch damit zusammen, dass die Konkurrenz dem Erfolg von Joko und Klaas nichts wirklich entgegenzusetzen hatte. So erreichte ein "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr zunächst zwar 1,96 Millionen Personen sowie 10,7 Prozent Marktanteil, doch "Die lustigsten Homevideos der Welt" gerieten im Anschluss mit nur 6,8 Prozent ebenso unter die Räder wie "RTL Direkt", das bei 7,5 Prozent hängen blieb. Insgesamt unterhielten die Homevideos gerade mal 1,20 Millionen Zuschauende.

Ähnlich überschaubar blieben die Quoten für Sat.1, wo "110 Notruf Autobahn" nicht über 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam. Für die "Akte" gab's im Anschluss mit nur 3,8 Prozent sogar den schwächsten Marktanteil seit Anfang Juli. Und auch für Vox war es ein Abend zum Vergessen: Nur 540.000 Menschen konnten sich für "Die Hitwisser" begeistern, die sich zudem bei den 14- bis 49-Jährigen mit dürftigen 3,4 Prozent Marktanteil über die Ziellinie schleppten.

Zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei, wo der ganze Abend im Zeichen der aus "Hartz und herzlich" bekannten Dagmar stand, deren Tod vor einigen Tagen bekannt geworden war. 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nahmen ab 20:15 Uhr Abschied, in der Zielgruppe lag der Marktanzeil bei überzeugenden 7,6 Prozent. Auch danach hielt sich die Doku-Reihe mit diversen Wiederholungen deutlich über dem Senderschnitt. Für das neue Nachmittags-Format "Putzteufelswild" galt das hingegen nicht: Das geriet um 15 Uhr mit nur 0,7 Prozent Marktanteil völlig unter die Räder.