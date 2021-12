"Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich für Sat.1 auch in diesem Jahr wieder als verlässlicher Quotenbringer erwiesen, wenngleich das Format - anders als in der Vergangenheit am Vorabend - in der Primetime kein allzu großer Überflieger war. Zum Finale schnitt "Hochzeit auf den ersten Blick" allerdings noch einmal etwas besser ab als in den Wochen zuvor: Immerhin 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren konnten sich für die Sendung begeistern, die mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent in der Zielgruppe dann auch klar über dem Sat.1-Schnitt lag.

Insgesamt schalteten am Mittwochabend durchschnittlich 1,65 Millionen Menschen ein und damit so viele wie seit den ersten beiden Folgen der Staffel nicht mehr. Erfahrungsgemäß dürften die Quoten zudem in der endgültigen Gewichtung noch ein wenig höher ausfallen, denn "Hochzeit auf den ersten Blick" gehörte in den zurückliegenden Wochen stets zu jenen Formaten, die von der zeitversetzten Nutzung in besonderem Maße profitierten. Mit "Liebe auf den ersten Kick" konnte Sat.1 hingegen am späten Mittwochabend nichts mehr reißen: Hier ging der Marktanteil trotz des erfolgreichen Vorlaufs auf dürftige 4,3 Prozent in der Zielgruppe zurück.

Durchweg zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo man am Mittwochabend komplett auf Filme setzte. Dabei kam der Weihnachts-Klassiker "Schöne Bescherung" um 20:15 Uhr zunächst auf 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Krampus" fiel danach zwar auf 5,1 Prozent zurück, doch nach Mitternacht waren für "The Punisher" dagegen noch einmal starke 7,8 Prozent drin. Vox erzielte um 20:15 Uhr derweil mit "Sing" ordentliche 6,6 Prozent, während Kabel Eins mit "Richie Rich" auf 5,4 Prozent kam und knapp eine Millon Menschen vor den Fernseher lockte.

Daneben punkteten auch kleinere Sender mit Spielfilmen, so etwa Super RTL, wo "Weihnachten ist mehr als ein Wort" von 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Nitro verzeichnete mit "Robin Hood - König der Diebe" um 20:15 Uhr sogar 820.000 Personen und ZDFneo knackte dank "Wilsberg" sogar die Millionen-Marke. Im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauende erreichte die Krimi-Reihe, von der anschließend noch zwei weitere Folgen liefen. Nach 23 Uhr lag der Gesamt-Marktanteil des Spartensenders dadurch bei 6,0 Prozent.