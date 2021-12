Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Auch wenn das "ZDF Magazin Royale", das sonst gemeinsam mit der "heute-show" die Gewinner-Liste durch zeitversetzte Nutzung anführt, schon in der Winterpause war, dominierte auch in der vergangenen Woche wieder ein Satire-Block. Diesmal gingen sogar die ersten drei Plätze an Sendungen aus diesem Genre. Ganz oben steht dabei natürlich wieder die "heute-show", die wie schon in der vergangenen Woche ihre Reichweite nachträglich noch um über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen konnte. Die Gesamt-Reichweite des Jahresrückblicks der Nachrichtensatire zog dadurch auf 5,86 Millionen an. Besonders stark ging's dabei bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben, hier erhöhte sich der Marktanteil um 5,5 Prozentpunkte auf 25,6 Prozent.

Auch der "Satirische Jahresrückblick" von Andreas Wiemers und Werner Doyé sammelte nachträglich noch 390.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die Gesamt-Reichweite auf stolze 3,58 Millionen steigen ließ. Herausragende Marktanteile von 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. Dirkte hinter den beiden ZDF-Sendungen sortierte sich zudem noch Christian Ehring mit dem ARD-Satireformat "Extra 3" ein. Das erreichte nach endgültig gewichteten Daten in der letzten Wochen nun auf klassischem Weg (also ohne die Mediathek) 1,94 Millionen Menschen, 280.000 mehr als zunächst ausgewiesen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich nachträglich um 3,7 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent - ein neuer Rekord.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show - Der Jahresrückblick 17.12.

22:18 5,86

(+1,04) 22,6%

(+2,8%p.) 1,75

(+0,51) 25,6%

(+5,5%p.) Der satirische Jahresrückblick 17.12.

23:06 3,58

(+0,39) 18,0%

(+1,2%p.) 1,06

(+0,19) 20,4%

(+2,5%p.) extra 3 16.12.

22:52 1,94

(+0,28) 11,4%

(+1,3%p.) 0,56

(+0,18) 13,7%

(+3,7%p.) Tatort: Wunder gibt es immer wieder 19.12.

20:16 9,30

(+0,24) 26,6%

(-0,0%p.) 1,97

(+0,09) 20,9%

(+0,3%p.) The Voice of Germany 19.12.

20:14 1,93

(+0,23) 6,9%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,14) 10,3%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.12.

18:48 2,84

(+0,21) 11,3%

(+0,6%p.) 0,39

(+0,07) 7,4%

(+1,1%p.) Die Chefin 17.12.

20:16 6,73

(+0,18) 21,8%

(+0,1%p.) 0,48

(+0,01) 6,8%

(-0,1%p.) Mona & Marie 13.12.

20:15 6,57

(+0,16) 21,0%

(+0,0%p.) 0,68

(+0,07) 8,8%

(+0,7%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 15.12.

20:14 1,67

(+0,16) 6,3%

(+0,4%p.) 0,64

(+0,08) 9,1%

(+0,6%p.) Die Bergretter 16.12.

20:15 5,60

(+0,16) 18,3%

(+0,1%p.) 0,65

(+0,05) 9,0%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.12.-19.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein deutlich größeres Publikum als zunächst ausgewiesen erreichte auch wieder Thilo Mischke mit einer weiteren seiner "Uncovered"-Reportagen, die sich mit dem Thema "Sex online - Das Geschäft mit der Lust" beschäftigte. Die Gesamt-Reichweite steigerte sich nachträglich noch um 80.000 auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - ein Zuwachs um über 20 Prozent. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 1,6 Prozentpunkte und lag mit 9,6 Prozent damit nun über dem Senderschnitt. Auch "Zervakis & Opdenhövel. Live." schnitt nach der endgültigen Gewichtung übrigens etwas besser ab und steigerte sich um einen halben Prozentpunkt auf immerhin 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 60.000 auf 0,71 Millionen - ein ungewöhnlich großer Nachschlag für das Format.

Zu den größeren Profiteuren gehörte auch wieder Markus Lanz - und zwar auch mit seinem nicht am späten Abend, sondern schon um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Marktanteil nachträglich noch um einen ganzen Prozentpunkt auf 10,2 Prozent angehoben, die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 130.000 auf 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine gute Nachricht gibt's auch für Sat.1: Das Finale von "The Voice of Germany" knackte nachträglich immerhin noch die 10-Prozent-Marke - 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind für die Castingshow aber natürlich trotzdem ein recht ernüchterndes Ergebnis.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show - Der Jahresrückblick 17.12.

22:18 5,86

(+1,04) 22,6%

(+2,8%p.) 1,75

(+0,51) 25,6%

(+5,5%p.) extra 3 16.12.

22:52 1,94

(+0,28) 11,4%

(+1,3%p.) 0,56

(+0,18) 13,7%

(+3,7%p.) Der satirische Jahresrückblick 17.12.

23:06 3,58

(+0,39) 18,0%

(+1,2%p.) 1,06

(+0,19) 20,4%

(+2,5%p.) Uncovered 15.12.

23:01 0,47

(+0,08) 3,2%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,08) 9,6%

(+1,6%p.) The Voice of Germany 19.12.

20:14 1,93

(+0,23) 6,9%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,14) 10,3%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.12.

18:48 2,84

(+0,21) 11,3%

(+0,6%p.) 0,39

(+0,07) 7,4%

(+1,1%p.) Markus Lanz - Das Jahr 2021 15.12.

20:15 3,85

(+0,13) 13,4%

(+0,1%p.) 0,77

(+0,11) 10,2%

(+1,0%p.) Markus Lanz 14.12.

22:45 1,96

(+0,10) 12,5%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,06) 9,8%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.12.

19:38 2,47

(+0,10) 9,0%

(+0,2%p.) 0,84

(+0,07) 14,3%

(+1,0%p.) Schwer verliebt 14.12.

23:12 0,39

(+0,02) 4,0%

(+0,1%p.) 0,14

(+0,02) 5,7%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.12.-19.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de