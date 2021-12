Am Abend vor Weihnachten hat die Sport1-Übertragung der Darts-WM nochmals zugelegt. Zwischen 20 Uhr und kurz nach Mitternacht interessierten sich im Schnitt 5,8 Prozent der klassisch Umworbenen für die fliegenden Pfeile. 0,33 Millionen Zusehende gehörten den 14- bis 49-Jährigen an. Insgesamt kamen die Live-Bilder auf wunderbare 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sport1 kam am Donnerstag daher auf einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent in der Zielgruppe und gliederte sich somit direkt hinter den Vollprogrammen ein. Im Abendprogramm lag der Sender mit Blick auf die Zielgruppe vor ProSieben und RTLzwei und auf Augenhöhe mit Kabel Eins.

Ebenfalls Grund zur Freude hat ntv: Am späten Abend, nach 23:30 Uhr, wurde dort der Jahresrückblick von Gregor Gysi und Harald Schmidt gesendet. 2,0 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten fuhr dieser im Schnitt ein. 220.000 Menschen ab drei Jahren verfolgten die gut halbstündige Produktion, die im Gesamtmarkt somit auf 1,6 Prozent kam. Auch das eigentlich kleine HGTV, das sich hauptsächlich Flipping-Formaten verschrieben hat, erlebte einen guten Donnerstagabend. Die "Property Brothers" sicherten sich zum Primetime-Start bereits 0,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Rund 70.000 Menschen schauten zu. "Zeit ist Geld: Hausverkauf in 7 Tagen" kam ab 22:05 Uhr auf rund 50.000 Zusehende, die Zielgruppen-Quote lag bei 0,5 Prozent.



Somit lag der Sender in etwa auf Augenhöhe mit dem Schlager-Abend bei RTLUp. Dieser startete mit "Ich find' Schlager toll", das auf 0,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam und wurde mit mehreren "Schlager sucht Liebe"-Episoden fortgesetzt. Diese landeten bei zwischen 0,5 und 0,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 180.000 Menschen "Ich find' Schlager toll", die Kuppelshow danach erreichte zwischen 100.000 und 120.000 Zusehende. Kein Erfolg war eine nächtliche Ausstrahlung der "Country Music Awards". "County Christmas 2021" lief beim Sender nach 0:30 Uhr und erreichte dort nur etwa 50.000 Zusehende. 0,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt verbucht, 0,4 Prozent bei den Jüngeren.