Weihnachten ist ein Fest der Traditionen - und das zeigt sich in jedem Jahr auch an Heiligabend: Die Sender bieten das gleiche, das Publikum schaut das gleiche. Und so lag um 20:15 Uhr auch im Jahr 2021 wieder Sat.1 mit dem inzwischen 31 Jahre alten Klassiker "Kevin allein zu Haus" vorn - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Angesichts der wie üblich eher geringen TV-Nutzung reichten dafür allerdings auch insgesamt schon 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 12,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 23,6 Prozent Marktanteil noch erheblich besser aus. Auch der nachfolgende Film "Das Wunder von Manhattan" konnte mit 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch überzeugen.

Auch tagsüber waren es die üblichen Klassiker, die die meisten Menschen vor den Fernseher locken konnten. Da wäre zur Mittagszeit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu nennen, das im Ersten ab 12:10 Uhr 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet hatten. Das entsprach Marktanteilen von 20,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach wohnten noch 1,88 Millionen Menschen "Weihnachten bei Hoppenstedts" von Loriot bei, was noch für 15,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Wie "Familie Heinz Becker" Weihnachten beging, sahen sich danach noch 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Im ZDF war es vor allem wieder "Michel in der Suppenschüssel", was nachmittags besonders gut lief: 2,03 Millionen Zuschauende trieben den Marktanteil ab kurz vor 15 Uhr auf 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. "Pippi geht von Bord" hatten davor 1,26 Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil war hier vor allem in der Altersgruppe 14-49 mit 10,3 Prozent überzeugend.

Auch Vox konnte am Nachmittag bereits punkten: "Eine zauberhafte Nanny" erzielte ab 14 Uhr sehr gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der Grinch" lief danach mit 9,5 Prozent ebenfalls gut. Am Abend hatte "Sister Act" um 20:15 Uhr gegen "Kevin" keine Chance und holte um 20:15 Uhr nur mäßige 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, doch ab 22:15 Uhr wechselten dann zu "Sister Act 2" viele zu Vox, der Marktanteil zog hier deutlich auf 8,9 Prozent an.

In Sachen Tagesmarktanteil belegte Vox damit hinter Sat.1, ProSieben und dem Ersten Rang 4 noch vor dem großen Bruder RTL, das sich den ganzen Tag über schwer tat. Die einzige Sendung mit zweistelligem Zielgruppen-Marktanteil war am Vorabend "RTL aktuell". Um 20:15 Uhr lag "Snow White & The Huntsman" bei 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte" nur noch 5,8 Prozent holte. ProSieben fuhr abends mit zwei "Herr der Ringe"-Filme recht gut: Am Vorabend holten "Die Gefährten" 9,3 Prozent, am Abend "Die zwei Türme" 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.