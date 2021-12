Nachdem Sat.1 schon an Heiligabend mit "Kevin - Allein zu Haus" abräumte, machte der Privatsender auch am 1. Weihnachtstag das Rennen. Zwar konnte die Fortsetzung nicht an die Traum-Quote mit weit über 20 Prozent Marktanteil anknüpfen, doch auch "Kevin - Allein in New York" erwies sich um 20:15 Uhr als voller Erfolg. Durchschnittlich 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige machten die US-Komödie in der Zielgruppe zur meistgesehenen Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei 17,6 Prozent und damit weit über den Normalwerten von Sat.1.

Insgesamt erreichte "Kevin - Allein in New York" sogar noch ein paar Menschen mehr als "Kevin - Allein zu Haus" am Abend zuvor: 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten auch hier für überzeugende 9,5 Prozent Marktanteil. Freuen kann man sich in Unterförhing allerdings gleich doppelt, denn auch ProSieben war mit "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" in der Primetime erfolgreich: Hierfür entschieden sich 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei guten 11,8 Prozent.

Doch während ProSieben auch danach noch mit "John Wick" noch auf 11,5 Prozent kam, fiel Sat.1 im weiteren Verlauf des Abends in die Einstelligkeit. Mit 9,0 Prozent Marktanteil lief es für "Die Geister, die ich rief" aber immer noch ordentlich. Und die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe war Sat.1 letztlich nicht zu nehmen, weil am Vorabend ein weiteres Mal "Kevin - Allein zu Haus" punktete: Auf 14,4 Prozent Marktanteil kam die erneute Ausstrahlung des Films, der insgesamt noch einmal 1,49 Millionen Menschen unterhielt. Im "Kevin"-Sandwich überzeugten zudem die "Sat.1 Nachrichten" mit 12,8 Prozent.

RTL kam derweil nicht über einen Tagesmarktanteil von 9,5 Prozent hinaus - wirklich gute Quoten gab's hier nur für "RTL aktuell", wenngleich die Primetime letztlich kein Totalausfall war. Dort kam "Der Grinch" aber auf lediglich 9,9 Prozent, ehe sich "Jumanji: Willkommen im Dschungel" auf gute 11,0 Prozent steigerte. Mit Blick aufs Gesamtpublikum lag Vox um 20:15 Uhr übrigens noch vor ProSieben und RTL: Möglich machte das der Klassiker "Pretty Woman", für den sich 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden. In der Zielgruppe waren 8,6 Prozent drin, danach überzeugte auch "The Wolf of Wall Street" mit 8,8 Prozent.

Kabel eins konnte unterdessen zwar tagsüber mit zahlreichen "Police Academy"-Streifen punkten und den Marktanteil zeitweise auf bis zu 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern, doch in der Primetime erwies sich "Eine Leiche zum Dessert" mit nur 4,6 Prozent Marktanteil nicht als Überflieger. Damit lag der Sender aber immer noch vor RTLzwei, wo "Scary Movie" mit 370.000 Zuschauenden sowie 3,0 Prozent in der Zielgruppe enttäuschte. Völlig desolat lief es zudem am Vorabend für die Komödie "Hilfe, die Amis kommen", die bei RTLzwei sogar nur für 1,8 Prozent sorgte.