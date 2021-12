am 26.12.2021 - 09:53 Uhr

Schon seit vielen Jahren ist das MDR Fernsehen das beliebteste aller Dritten Programme - und diesem Ruf wurde der Sender auch am 1. Weihnachtstag gerecht. Mit einem starken Tagesmarktanteil von 14,2 Prozent war der MDR in seinem Sendegebiet ein echter Abräumer. Wie bemerkenswert dieser Erfolg ist, zeigt etwa der Blick nach Hessen, wo das HR Fernsehen am Samstag bei kläglichen 4,6 Prozent hängen blieb.

Nicht minder beeindruckend: Das MDR Fernsehen war von Früh bis Spät mit zweistelligen Marktanteilen unterwegs. Dabei konnte besonders "MDR aktuell" am Vorabend mit starken 22,0 Prozent im Osten punkten, doch schon in den Morgenstunden waren herausragende Zahlen drin. So brachte es "Spuk unterm Riesenrad" ab 8:48 Uhr sogar auf 24,0 Prozent Marktanteil, "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" überzeugte im Anschluss mit mehr als 18 Prozent.

Die MDR-Quoten fielen am 1. Weihnachtstag so hoch aus, dass der Sender auch bundesweit ziemlich weit vorne rangierte. Auf stolze 3,4 Prozent Marktanteil brachte es der MDR beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 2,2 Prozent nur knapp hinter DMAX und noch vor ZDFneo. Zu den Hits zählten etwa der Märchen-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der am Nachmittag beachtliche 5,2 Prozent beim jungen Publikum erzielte und insgesamt 710.000 Menschen unterhielt.

"Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" kam anschließend auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und in der Primetime lockten "Die besten Weihnachtshits aller Zeiten" sogar 1,04 Millionen Menschen zum MDR. Unter den Dritten war am Samstag nur der NDR mit Blick auf die bundesweiten Zahlen noch etwas stärker als der MDR: Dort war ein Marktanteil von 3,5 Prozent drin. Rechnet man alle Dritten zusammen, dann waren die Sender übrigens mit 17,0 Prozent sogar Marktführer beim Gesamtpublikum.