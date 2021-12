Als Florian Silbereisen vor zwei Jahren seine Premiere als "Traumschiff"-Kapitän feierte, da eroberte sich das ZDF auch den Tagessieg am 2. Weihnachtsfeiertag zurück, den man in den Jahren zuvor an den "Tatort" der ARD verloren hatte. Im vergangenen Jahr gab es dann schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ganz knappem Vorsprung fürs ZDF, diesmal nun musste man in Sachen Gesamt-Reichweite dem ARD-Krimi recht klar den Vortritt lassen.

So entschieden sich am Sonntagabend 6,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für den "Tatort: Alles kommt zurück" mit Maria Furtwängler und Gaststar Udo Lindenberg. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 22,1 Prozent beim Gesamtpublikum. "Das Traumschiff" lag mit 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein ganzes Stück dahinter. Es war die bislang geringste "Traumschiff"-Reichweite seit dem Einstieg von Florian Silbereisen. Der Marktanteil lag bei 18,9 Prozent.

Beim jüngeren Publikum behielt das ZDF allerdings die Nase vorn: 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige hatten das "Traumschiff" eingeschaltet und sorgten für 14,3 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe, der "Tatort" musste sich hier mit einer Reichweite von 1,03 Millionen und einem Marktanteil von 13,3 Prozent knapp geschlagen geben. Und noch eine gute Nachricht fürs ZDF: Den Mainzern gelang es auch besser, das Publikum im weiteren Verlauf des Abends dran zu halten. "Kreuzfahrt ins Glück" verfolgten im Anschluss noch 4,18 Millionen Menschen, bei "Donna Leon - Ewige Jugend" blieben im Ersten 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Am Vorabend hatte der ZDF-Rückblick "Album 2021 - Bilder eines Jahres" schon 3,55 Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt, was einem Marktanteil von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das reichte für 14,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent erzielt. Im Ersten wollten sich nur 1,76 Millionen Menschen mit "Mythos KaDeWe" auf die Miniserie "Eldorado KaDeWe" einstimmen. Mehr als 7,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen.