Mit einem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent war Nitro am Dienstag in der Zielgruppe ausgesprochen erfolgreich. Zum Erfolg trugen dabei nicht nur Serien-Klassiker in der Daytime bei, sondern auch Spielfilme in der Primetime. So erreichte "Stirb langsam 2" um 20:15 Uhr durchschnittlich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei überzeugenden 2,9 Prozent.

Noch deutlich besser wurde es jedoch am späten Abend, als die Wiederholung von "Stirb langsam 2" auf 5,2 Prozent kam, ehe sich "Con Air" gegen 1 Uhr auf herausragende 10,8 Prozent steigerte. Zu diesem Zeitpunkt erreichte der RTL-Männersender übrigens noch immer 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Film-Erfolge feierte am Dienstagabend allerdings auch ZDFneo, wo "Die Mumie" zur besten Sendezeit durchschnittlich 920.000 Personen vor den Fernseher lockte. Beim Gesamtpublikum war damit ein Marktanteil von 3,1 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Quote mit 2,7 Prozent auf ähnlicher Flughöhe. Im Anschluss erzielten "Bram Stoker's Dracula" und "Das Ding aus einer anderen Welt" noch Werte von 3,0 und 3,1 Prozent beim jungen Publikum.

Dazu kommen schöne Klassiker-Erfolge vom Nachmittag: Bis zu 4,4 Prozent Marktanteil erzielte "Ich heirate eine Familie" beim jungen Publikum, "Die Schwarzklinik" kam später noch auf bis zu 3,3 Prozent. Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: 2,8 Prozent waren für ZDFneo bei den 14- bis 49-Jährigen. Ebenfalls gefragt war aber auch Sport1, das dank der Darts-WM auf 2,4 Prozent kam. Daneben schaffte Kabel Eins Doku mit 1,7 Prozent ebenfalls einen schönen Erfolg. Der Privatsender lag damit am Dienstag auf Augenhöhe mit ZDFinfo.