Dicke Schneeflocken fielen zu Beginn des neuesten Winterspecials der ZDF-Krimiproduktion "Die Rosenheim-Cops" vom Himmel. Für die eigentlich nur im Sommer spielende Serie eine Seltenheit. Mit der Episode "Mörderische Gesellschaft" spielte aber eine weitere Ausgabe im bayerischen Winter – zuletzt war das im Februar 2020 der Fall. Gegenüber der damaligen Ausstrahlung legten die Ermittlungen der Kommissare Stadler und Hansen nun um rund 300.000 Zusehende zu – damals wie nun sicherte sich die Bavaria-Produktion den Tagessieg. Am Mittwoch ab 20:15 Uhr schauten im Schnitt 6,43 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, damit einhergehend waren starke 21,7 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für das Format erstklassig – hier wurden 9,6 Prozent gemessen.

Nach dem danach folgenden "heute journal" (4,12 Millionen), liefen die ersten vier Episoden der dritten "Merz gegen Merz"-Staffel, sie konnten linear aber kaum überzeugen. 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für den Staffelauftakt waren das höchste der Gefühle, im weiteren Verlauf des Abends sank die Reichweite auf teils 1,16 Millionen. Die Quoten blieben dabei stets unter dem ZDF-Schnitt und klar im einstelligen Bereich. Zwischen 6,6 und 8,0 Prozent wurden insgesamt ermittelt, bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion auf durchschnittlich maximal 5,9 Prozent, drei der vier Episoden lagen jedoch bei weniger als fünf Prozent.

Sehr stark schnitt dafür am Vorabend eine weitere ZDF-Krimiproduktion ab: Die "SOKO Wismar" kam ab 18:10 Uhr auf 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was ein neuer Staffelrekord ist. An diesem schrammte die Produktion in Sachen Marktanteil knapp vorbei: 22,2 Prozent sind dennoch ein glänzendes Ergebnis.

Einen starken Abend am Mittwoch erwischte unterdessen auch Das Erste, das über drei Stunden lang eine Primetime-Folge von "Wer weiß denn sowas?" zeigte. Das Quiz mit Moderator Kai Pflaume landete im Schnitt bei 5,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und somit bei starken 19,1 Prozent. Mit Blick auf Quote und Sehbeteiligung reihte sich die Produktion direkt hinter den Ermittlern aus Rosenheim ein, bei den 14- bis 49-Jährigen lag man sogar vor dem Krimi: Hier überzeugte die Pflaume-Show mit 0,95 Millionen Zusehenden und starken 14,2 Prozent.