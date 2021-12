Die derzeit in London stattfindende Darts-WM bescherte Sport1 auch am Mittwoch sehr hohe Zuschauerzahlen. Der Spartensender kam in der Tagesendabrechnung auf durchschnittlich 3,2 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Somit lag man vor ZDFneo (2,9%), aber auch vor Nitro mit 2,7 und sogar vor RTLzwei, das am Mittwoch nur auf 2,6 Prozent kam. Bei Sport1 ging es mit Live-Bildern aus dem Ally Pally ab 13:30 Uhr los – eine dann rund vier Stunden lange Übertragung bescherte dem Privatsender bereits vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Den Nachmittag über schauten im Schnitt 0,31 Millionen Menschen zu. Die Primetime-Übertragung zwischen 20 Uhr und 0:15 Uhr erreichte dann durchschnittlich sogar 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zum Vergleich: Der nahezu parallel gezeigte ProSieben-Blockbuster "Der Herr der Ringe" kam auf 0,97 Millionen Zusehende und somit nur auf eine unwesentlich höhere Reichweite. In der Zielgruppe landeten die fliegenden Pfeile bei Sport1 zur besten Sendezeit bei im Schnitt 0,39 Millionen Zusehenden und sehr starken 6,4 Prozent Marktanteil.

Sportlich war auch Das Erste am späten Nachmittag unterwegs. In Oberstdorf fand das erste Springen der Vierschanzentournee statt. 3,76 Millionen Menschen (22,7%) sahen dabei den ersten Durchgang ab kurz nach 16:30 Uhr, ab 17:40 Uhr verfolgten dann sogar 4,77 Millionen Menschen den entscheidenden Durchgang. Dieser erreichte im Gesamtmarkt wunderbare 23,7 Prozent Marktanteil.

Das Skispringen punktete darüber hinaus auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Aus Oberstdorf berichtete übrigens auch Eurosport. Dort verfolgten weitere rund 280.000 Menschen das sportliche Geschehen. Eurosport kam somit auf 1,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.