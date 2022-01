Das öffentlich-rechtliche Silvesterduell hat das Erste dieses Mal für sich entschieden: Mit der von Jörg Pilawa und Francine Jordi moderierten und vorab aufgezeichneten "Silvestershow" erreichte der Sender durchschnittlich 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte 17,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Damit war die Show das meistgesehene Format des Senders am Freitag und lag auch recht deutlich vor der ZDF-Liveshow vom Brandenburger Tor: "Willkommen 2022", moderiert von Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel, erreichte nur 2,25 Millionen Menschen, damit waren lediglich 10,2 Prozent drin.

Ein etwas anderes Bild zeigt sich, wenn man auch die Zahlen beim jungen Publikum blickt: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen lag "Willkommen 2022" nämlich deutlich vor der "Silvestershow". 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Show im ZDF an, das entsprach ziemlich guten 15,0 Prozent Marktanteil, die "Silvestershow" kam zur gleichen Zeit auf nur 470.000 Zuschauende sowie 8,8 Prozent.

In jedem Fall mussten beide Silvestershows mit Verlusten im Vergleich zum Vorjahr leben: Die "Silvestershow" kam 2020 noch auf insgesamt 4,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren also fast eine Million mehr als jetzt. Beim jungen Publikum erreichte die Show damals zudem einen zweistelligen Marktanteil. Und Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel unterhielten ein Jahr zuvor noch etwas mehr als dreieinhalb Millionen Menschen.

Auf mehr als 10 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum steigerte sich Das Erste schließlich nach Mitternacht. Die "Silvestershow-Party" kam in der Nacht noch auf 13,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sorgten 2,92 Millionen Menschen noch für richtig gute 19,0 Prozent. Aber auch beim ZDF lief es nach Mitternacht rund: Die "heute Xpress"-Ausgabe um 00:45 Uhr war mit 3,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das zweitmeistgesehene Format der Mainzer am Freitag, der Marktanteil lag bei 16,6 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 24,1 Prozent drin. "Die ZDF-Kultnacht" lag danach noch bei 1,33 Millionen und 12,6 Prozent, beim jungen Publikum erreichte das ZDF sehr gute 12,0 Prozent.

Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war übrigens die Qualifikation für das zweite Springen der Vierschanzentournee am Nachmittag. Hier verzeichneten die Mainzer eine Reichweite in Höhe von 3,18 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 22,2 Prozent und auch beim jungen Publikum lief es mit 10,8 Prozent gut.

Sehr erfolgreich unterwegs war am Freitag übrigens auch der NDR, der auf einen bundesweiten Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam, nur Das Erste, das ZDF, RTL und Vox waren erfolgreicher. In unserem Top-Listen der meistgesehenen Sendungen des Vortages kommt der NDR gleich mehrmals vor, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hatte der Sender am Nachmittag mit "Dinner for One", das um 15:40 Uhr eine Reichweite von 1,54 Millionen verzeichnete, das entsprach 9,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 14,1 Prozent. Am Vorabend waren es noch einmal fast eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Silvester-Klassiker im NDR sahen. Aber auch der WDR und der MDR erzielten mit "Dinner for One" tolle Quoten.