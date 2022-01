am 03.01.2022 - 09:36 Uhr

"Tatort"-Fans kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Nachdem die ARD-Krimireihe wegen des Jahreswechsels bereits an Neujahr zu sehen war, folgte nur einen Tag später eine weitere Folge auf dem bewährten Sonntags-Sendeplatz - und die konnte aus Sicht der Quoten noch eine Schippe drauflegen. 9,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den neuen Fall aus Dortmund zur klaren Nummer eins, der Marktanteil lag bei starken 28,3 Prozent. Nicht zu schlagen war der "Tatort" auch beim jungen Publikum, wo 1,91 Millionen 14- bis 49-Jährige für 23,5 Prozent Marktanteil sorgten.

Die Miniserie "Schneller als die Angst" konnte den starken Vorlauf allerdings erneut nur bedingt für sich nutzen und hielt im Anschluss zunächst durchschnittlich 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten, ehe eine weitere Folge von 2,70 Millionen gesehen wurde. Die Marktanteile lagen bei 12,4 und 13,0 Prozent - durchaus ordentliche Werte also. Doch viele schalteten offensichtlich zum ZDF um, wo sich das "heute-journal" auf 6,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie beachtliche 21,5 Prozent Marktanteil steigerte. Zum Vergleich: Ein neuer "Rosamunde Pilcher"-Film hatte zuvor 5,38 Millionen Menschen unterhalten.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das "heute-journal" zudem ebenfalls starke 11,7 Prozent, während "Schneller als die Angst" im Ersten auf Werte von 5,8 und 6,2 Prozent zurückfiel. Anders als ARD und ZDF blieben die Privatsender sogar durchweg einstellig: So erwies sich der Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht" bei RTL mit nur 1,44 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe ebenso wenig als Erfolg für "Die glorreichen Sieben" mit mäßigen 8,6 Prozent im Anschluss. In Sat.1 kam "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" nicht über 1,29 Millionen Menschen sowie 7,3 Prozent Marktanteil hinaus, ehe "Signs - Zeichen" danach mit 4,7 Prozent enttäuschte.

Bei Kabel Eins wiederum blieb "Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" um 20:15 Uhr bei mageren 3,9 Prozent hängen und lag zugleich deutlich hinter RTLzwei, wo sich "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" mit guten 5,3 Prozent über dem Senderschnitt bewegte. Insgesamt schalteten 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Unter den kleinen Sendern lief es indes für ZDFneo ordentlich: Dort erreichte "Top Gun" im Schnitt 580.000 Menschen und 2,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.