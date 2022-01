Zielgruppen-Quoten im weit einstelligen Bereich musste ProSieben mit seinen Sitcom-Formaten am Montagabend akzeptieren – und darf nur hoffen, dass die Werte in der kommenden Woche, wenn parallel kein Darts-WM-Finale stattfindet, deutlich steigen. Denn der Start der neuen US-Sitcom "United States of Al" ist in dieser Woche nicht geglückt. Zu sehen ab 20:15 Uhr, kamen zwei halbstündige Episoden auf nur 6,0 und 5,4 Prozent – und machten mit diesem suboptimalen Ergebnis noch die beste Figur des Abends.

Nach 21:10 Uhr fielen die Quoten in der Zielgruppe bei zwei "Simpsons"-Folgen nämlich auf 4,1 und 3,8 Prozent Marktanteil – der ab kurz nach 22 Uhr gezeigte "Family Guy" floppte mit exakt vier Prozent der Umworbenen. Selbst drei Ausgaben von "The Big Bang Theory", die ProSieben ab 22:30 Uhr im Programm hatte, versprühten kaum Kraft. Die Werte schwankten hier zwischen 3,3 und 4,7 Prozent Marktanteil. Immerhin war auf die Nerds am Nachmittag Verlass: In der Daytime bescherten sie ihrem deutschen Sender bis zu 14,8 Prozent. Die guten Ergebnisse des Tagesprogramms verhalfen ProSieben dann auch zu 6,8 Prozent Marktanteil – kein guter Wert.

Probleme hatte auch Sat.1 am Montag – beim Sender landete einzig das "Frühstücksfernsehen" mit 14,8 Prozent im zweistelligen Bereich. In der Primetime tat sich der Film "Kalte Füße" sehr schwer. Er sicherte sich im Schnitt 5,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 1,1 Millionen Zuschauende. Dass man gegen die Darts-WM von Sport1 aber nicht in Gänze machtlos ist, zeigte RTL. Dort startete die 3-Millionen-Woche von "Wer wird Millionär?". Das Quiz läuft nun jeden Abend bis Donnerstag; und holte zum Auftakt 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen somit die Marktführung. Für das Quiz war es die beste Zielgruppen-Quote seit Anfang August 2021; seitdem liefen allerdings auch nur acht Ausgaben.

Zudem stieg die Reichweite insgesamt erstmals seit Längerem wieder auf über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt schauten 4,07 Millionen Personen zu. Diese Marke knackte das Format zuletzt im Juni 2021. Mit 9,8 und 9,6 Prozent schlossen sich "RTL Direkt" und "Extra" an die Rateshow an. Einen Hoffnungsschimmer gab es nachmittags um 15 Uhr: "Echt jetzt?" holte mit 610.000 Zuschauenden die bis dato beste Reichweite, bei den 14- bis 49-Jährigen landete das Format am Montag bei 9,6 Prozent, was das drittbeste Ergebnis ist. Die nachfolgend gesendeten "Retourenprofis" hielten da nicht mit; ihre Quote fiel auf wenig optimale 7,2 Prozent.