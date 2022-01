Die große Zeit der US-Serien ist hierzulande schon seit einiger Zeit vorbei. Eine Serie, die sich noch lange bei stetig sinkenden, aber doch zufriedenstellenden Quoten hielt, war "Navy CIS", aber auch für diese Serie ging es vor allem im letzten Jahr merklich bergab. Und auch der Start in die neue Staffel gibt nun wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich daran etwas ändern könnte. Die Gesamtreichweite lag zwar bei 1,88 Millionen, davon waren aber nur 530.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 7,0 Prozent.

Damit war "Navy CIS" allerdings noch das stärkste Glied am Dienstagabend von Sat.1. "Navy CIS: L.A." fiel im Anschluss auf schwache 5,6 Prozent zurück und zwei neue Folgen von "Bull" erreichten nur 4,8 und 5,9 Prozent. Am Vorabend kam das "Buchstaben Battle" zudem nur auf 2,9 und 4,0 Prozent. Und so ist es dann auch keine Überraschung, dass Sat.1 am Dienstag bei einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent hängen blieb.

Sat.1 musste sich damit sogar knapp hinter Vox einsortieren, das am Dienstag 6,6 Prozent erzielte. Aber auch bei den Kölnern lief nicht alles nach Plan. Eine Wiederholung von "Die Hitwisser" unterhielt in der Primetime nur 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das schwachen 4,5 Prozent Marktanteil. Dafür lief es in der Daytime aber oft rund: "Zwischen Tüll und Tränen" kam auf bis zu 10,5 Prozent und "First Dates" punktete mit starken 9,5 Prozent. In diesem Umfeld sah es auch für "Das perfekte Dinner" richtig gut aus, der Vox-Klassiker brachte es auf 7,8 Prozent.

Einen Neustart gab es derweil im Programm von DMAX: Um 21:15 Uhr ging dort erstmals das neue "Heinz im Glück - Goldene Geschäfte" auf Sendung. Doch mit nur 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war der Erfolg überschaubar, 200.000 Menschen sahen zu. Die "Steel Buddies" kamen zuvor noch auf 310.000 Zuschauende sowie 1,6 Prozent - auch hier ist normalerweise mehr drin, bei der Folge handelte es sich aber um eine Wiederholung. Richtig stark präsentierte sich derweil Nitro: 850.000 Menschen sahen sich dort zur besten Sendezeit "Vier Fäuste gegen Rio" an, bei "Zwei Fäuste für Miami" waren es danach noch 490.000. Mit 3,0 und 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann Nitro sehr zufrieden sein.