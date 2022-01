Nachdem "Wer stiehlt mir die Show?" am Dienstagabend der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" spürbar das Leben schwer machte, konnte sich das RTL-Quiz mit Günther Jauch einen Tag später wieder spürbar erholen. Im Schnitt zählte "WWM" diesmal wieder 4,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit genauso viele wie am Montagabend, als die Show erstmals seit vergangenem Sommer mal wieder die Vier-Millionen-Marke knacken konnte. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 15,3 Prozent.

Die zweite Ausgabe der Event-Woche hatte es am Dienstag dagegen auf weniger als dreieinhalb Millionen Quiz-Fans gebracht. Auch in der Zielgruppe zeigte sich "Wer wird Millionär?" nun wieder in besserer Form: Nachdem es am Dienstagabend gegen die erfolgreiche ProSieben-Show mit Joko Winterscheidt nur für 11,5 Prozent Marktanteil gereicht hatte, sorgten 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren dagegen diesmal für starke 15,6 Prozent. Besser lief es zuletzt für die im Juni ausgestrahlten 1500. Folge des RTL-Dauerbrenners. Anders als am Abend zuvor hatte Günther Jauch jedoch leichteres Spiel, weil die Konkurrenz nur wenig entgegensetzen konnte: So kam etwa "Dirty Dancing" bei ProSieben nicht über 7,2 Prozent Marktanteil hinaus und in Sat.1 versagte "111 fabelhafte Familien" in Sat.1 mit nur 5,5 Prozent.

Von der 20-minütigen Quiz-Unterbrechung profitierte unterdessen "RTL Direkt", das um 22:15 Uhr bei RTL mit 15,2 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt stellte das Nachrichtenmagazin mit Jan Hofer sogar einen neuen Allzeit-Rekord auf: 3,73 Millionen Menschen blieben für "RTL Direkt" dran. Zum Vergleich: Die "Tagesthemen" erreichten über eine Million weniger. Später am Abend hielt "Stern TV" dann noch 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL, in der Zielgruppe ging der Marktanteil jedoch auf eher unspektakuläre 10,9 Prozent zurück.

Und doch gibt es für RTL nicht nur gute Nachrichten: So lag der Nachmittag einmal mehr vollkommen brach. "Echt jetzt?!" mit Ilka Bessin erreichte ab 15 Uhr desaströse 3,4 Prozent Marktanteil und auch "Die Retourenprofis", "RTL aktuell" um 16:45 Uhr sowie "Explosiv Stories" verharrten anschließend bei weniger als vier Prozent in der Zielgruppe. Später konnte zudem "Unter uns" gegen die Vierschanzentournee nichts ausrichten und ging mit 6,5 Prozent baden. Trotz des Erfolgs in der Primetime blieb für den Privatsender damit unter dem Strich nur ein Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent übrig - was aber dennoch zumindest für die Marktführerschaft in der Zielgruppe reichte.