am 06.01.2022 - 09:16 Uhr

Würde man bei RTLzwei nur auf die Primetime blicken, könnte man den Eindruck bekommen, in Grünwald sei alles in bester Ordnung. Tatsächlich meldeten sich "Die Wollnys" mit ihrer Dokusoap erfolgreich auf dem Bildschirm zurück: Mit Marktanteilen von 7,1 und 7,2 Prozent bewegten sich die beiden Folgen des Formats in der Zielgruppe weit über dem Senderschnitt und insgesamt schalteten erst 870.000 und dann 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ein schöner Erfolg - wäre da nicht das Tagesprogramm, das den Tagesmarktanteil des Privatsenders dann doch wieder auf 4,6 Prozent drückte.

So bleibt die schon auf 15:10 Uhr verschobene Datingshow "Let's Love" weiterhin ein großer Flop: Gerade mal 1,2 Prozent Marktanteil verzeichnete das Format mit Jana Ina Zarrella. Auch die Gesamt-Reichweite blieb mit 140.000 Zuschauenden ziemlich überschaubar. Kleine Sender wie ZDFneo oder Nitro lagen zu diesem Zeitpunkt deutlich vor RTLzwei, der Spartensender RTL Up kam mit einer "Familiengericht"-Wiederholung sogar auf mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zwar zogen die Quoten von RTLzwei im weiteren Verlauf etwas an, doch wirklich zufrieden sein kann man nicht: "Hartz und herzlich" verharrte bei 3,0 Prozent, die "RTLzwei News" enttäuschten mit 2,4 Prozent und auch die beiden Soaps sind von einstigen Spitzen-Quoten weit entfernt. "Köln 50667" bewegte sich beispielsweise mit 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,9 Prozent Marktanteil deutlich unterhalb des Senderschnitts, aber auch "Berlin - Tag & Nacht" kam im Anschluss nicht über 3,9 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Das dürfte dann auch die Freude darüber dämpfen, dass RTLzwei in der Primetime auf Augenhöhe mit ProSieben und deutlich vor Sat.1 und Vox lag. Letzteres erzielte mit vier "Bones"-Wiederholungen den Abend über Marktanteile zwischen 4,6 und 5,5 Prozent in der Zielgruppe und musste sich damit über weite Strecken hinweg auch Kabel Eins geschlagen geben, das mit dem Spielfilm "Last Samurai" gute 6,0 Prozent verbuchte. Unter den kleinen Sendern war indes ZDFneo der Größte: 1,07 Millionen Menschen entschieden sich dort um 20:15 Uhr für "Wilsberg".