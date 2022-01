am 07.01.2022 - 09:04 Uhr

Mit einer Rekordreichweite von mehr als zehn Millionen Krimifans hatte sich "Nord bei Nordwest" zurückliegenden Winter aus dem ARD-Programm verabschiedet. Dieses Ergebnis war selbst für das regelmäßig erfolgreiche Krimiformat aus dem Norden ungewöhnlich. Nun sind im Ersten neue Filme gestartet, die im Januar jeweils donnerstags zur besten Sendezeit laufen werden. Mit der an diesem Donnerstag linear ab 20:15 Uhr gesendeten Folge "Der Andy von Nebenan" sicherte sich Das Erste zwar deutlich den Tagessieg, blieb vom damaligen Rekord aber ein Stück weit entfernt. 8,12 Millionen Menschen sahen den 90 Minuten langen Film, der somit auf genau 26 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt kam.

Zum Vergleich: Die erste neue Folge im Jahr 2021 erreichte recht identische Werte, erst in den beiden Wochen danach stiegen die schon starken Ergebnisse noch deutlich. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich "Nord bei Nordwest" in dieser Woche nun 10,9 Prozent – hier dürfte sich die starke Konkurrenz der privaten Programme bemerkbar gemacht haben; im Januar 2021 landeten alle Erstausstrahlungen bei mindestens zwölf Prozent. Schon zu Weihnachten übrigens zeigte Das Erste eine frische Geschichte von "Nord bei Nordwest", die sich knapp siebeneinhalb Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten.

Im Nachmittagsprogramm des Ersten ging am 6. Januar traditionell die Vierschanzentournee zu Ende. Ab 14:30 Uhr erreichte eine Übertragung des Wettbewerbs schon 2,65 Millionen Zuschauende (21,1%), ab 17:30 Uhr stieg die ermittelte Reichweite dann auf noch stärkere 4,93 Millionen. Den finalen Durchgang am Donnerstag wollten sich nach 18:40 Uhr schließlich 5,22 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Am Vorabend kam die "Sportschau" im Gesamtmarkt somit auf 24,2 sowie 20,9 Prozent Marktanteil – stark schnitt die Übertragung zudem bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Mit 15,5 und 15,1 Prozent Marktanteil lief sie deutlich über Senderschnitt.

Ein gutes Ergebnis lieferten am Donnerstag derweil auch die zur besten Ausstrahlung im ZDF gezeigten "Bergretter" ab; 9,5 Prozent Marktanteil holten das Finale der aktuellen Staffel etwa bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren. Die aktuelle Staffel endet somit mit einem Schnitt von rund zehn Prozent in dieser Gruppe. Insgesamt lag die gemessene Reichweite der am Donnerstag ab 20:15 Uhr gesendeten Folge bei 4,74 Millionen Zuschauenden – das war die niedrigste Reichweite der Staffel. Überdurchschnittliche 15,2 Prozent Marktanteil wurden ermittelt. Um 21:45 Uhr kam es derweil zum direkten Duell zwischen "heute journal" und "Tagesthemen", das das ZDF-Format mit 4,15 Millionen Zusehenden für sich entschied. Die "Tagesthemen" informierten durchschnittlich 3,27 Millionen Personen.