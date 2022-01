Neue Runde, neues Quotenglück: In Sat.1 lief am Mittwochabend zur besten Sendezeit die erste Folge einer neuen Staffel der von Enie van de Meiklokjes moderierten Primetimeshow "Das große Promibacken" an – mit elf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen schloss diese an Ergebnisse an, die die Backshow im Vorjahr generierte. Die vorherige Staffel war im Schnitt in der klassischen Zielgruppe auf rund 11,2 Prozent Marktanteil gekommen. Den Start der neuen Runde sahen am Mittwoch nun 2,02 Millionen Menschen ab drei Jahren.

Schlecht lief es zwischen 15 und 16:45 Uhr auch für "Echt jetzt?!" mit genau sechs Prozent bei den kommerziell bedeutsamen Zusehenden, "Die Reoturenprofis" holten sogar nur 5,4 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,6 Prozent sicherte sich RTL dennoch das beste Ergebnis am Mittwoch. Einen starken Abend erlebte derweil der Spartensender Nitro: Schon nach 20:15 Uhr lief es für "Plattfuß in Hong Kong" mit 3,9 Prozent in der Zielgruppe ziemlich stark, nach 22:25 Uhr drehte "Sie nannten ihn Plattfuß" sogar mit 5,9 Prozent auf. 0,93 und 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Filme im Schnitt.