Mit einem Tagesmarktanteil von 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 14,3 Prozent beim jungen Publikum war Das Erste am Sonntag in beiden Gruppen uneinholbarer Marktführer. Der Erfolg begann dabei schon in den Morgenstunden und fand wie so oft seinen vorläufigen Höhepunkt beim Biathlon: 4,58 Millionen Fans trieben den Marktanteil der Männer-Staffel zur Mittagszeit auf fulminante 30,6 Prozent. Müßig zu erwähnen, dass kein anderer Sender mithalten konnte.

Als drei Stunden später die Frauen beim Massenstart an der Reihe waren, schalteten sogar 4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das reichte zu diesem Zeitpunkt für ähnlich beachtliche 27,6 Prozent. Dazu kommt, dass es auch bei den 14- bis 49-Jährigen für tolle Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke reichte. Auch das Skispringen erwies sich im Anschluss mit 3,93 Millionen Wintersport-Fans noch als voller Erfolg, den zweiten Durchgang sahen sogar 4,29 Millionen.

Getoppt wurde das schließlich noch von den Handballern, deren Niederlage gegen Schweden jedoch das EM-Aus besiegelten. 4,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten ab 18:00 Uhr trotzdem noch einmal mit. Beim Gesamtpublikum waren damit 18,9 Prozent Marktanteil drin, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 18,7 Prozent ähnlich rund.

Verlass war zudem auch noch auf die Primetime, die von der "Tagesschau" mit 8,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eingeläutet wurde. Der Marktanteil belief sich auf 25,9 Prozent und fiel beim jungen Publikum mit 27,3 Prozent noch höher aus. Den "Tatort" wollten anschließend noch 24,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen - insgesamt setzte sich die Krimireihe mit 9,15 Millionen Zuschauenden und stolzen 27,1 Prozent Marktanteil an die Spitze. Stärkster Verfolger war das ZDF, wo "Ein Sommer in der Bretagne" 5,35 Millionen Menschen unterhielt. Ebenfalls stark war das anschließende "heute-journal" mit 5,06 Millionen.

Die Bilanz: Sieben der zehn meistgesehenen Sendungen liefen am Sonntag im Ersten, drei im ZDF - darunter auch "Terra X", das mit "ungelösten Fällen der Archäologie" ab 19:30 Uhr durchschnittlich 4,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.