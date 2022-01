Erst am Dienstag hat Vox angekündigt, einen Tag später eine Doku über Maddie McCann ausstrahlen zu wollen. Das kam vor allem deshalb überraschend, weil Sat.1 für die kommende Woche ebenfalls eine Doku zu dem Vermisstenfall angekündigt hatte. In Unterföhring dürfte die kurzfristige Programmänderung bei der Konkurrenz aus Köln also nicht unbedingt auf viel Gegenliebe gestoßen sein. Die Quoten, die Vox nun mit dem Film eingefahren hat, waren aber sehr überschaubar.

Nur 820.000 Menschen sahen sich die Doku mit dem Titel "Verdächtig im Fall Maddie - Wer ist Christian B.?" an, 360.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit nur bei 5,2 Prozent und damit recht deutlich unter dem Senderschnitt von Vox. Zwei alte "Bones"-Folgen fielen im Anschluss sogar noch auf 2,1 und 3,0 Prozent.

Mit der Doku lag Vox jedenfalls auf einem Niveau mit RTLzwei, wo die "Wollnys" weiterhin recht gut, aber nicht überragend performen. Zwei Ausgaben der Personality-Reihe erreichten 5,2 und 5,4 Prozent Marktanteil, 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Folge eins mit dabei, danach steigerte sich die Gesamtreichweite auf immerhin 940.000. Am späten Abend rutschte aber auch RTLzwei mit "Schnäppchenhäuser"-Wiederholungen in den roten Bereich ab.

Geschlagen geben mussten sich beide Sender am Mittwoch übrigens von Kabel Eins, das zur besten Sendezeit auf den Film "Ocean’s Eleven" setzte und damit 960.000 Menschen unterhielt. Und weil davon 420.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, lag der Marktanteil in dieser Altersklasse bei 6,2 Prozent. Und auch "Ohne Limit" lag später noch bei guten 5,6 Prozent.

Vox landete mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent dennoch recht deutlich vor RTLzwei (4,0 Prozent) und Kabel Eins (5,1 Prozent). Grund dafür ist die Daytime: So erreichten sowohl "Shopping Queen", als auch "Zwischen Tüll und Tränen", "First Dates" und "Das perfekte Dinner" jeweils mehr als 8,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - und retteten dem Sender so den Tag. Hinzu kommt das starke Vormittagsprogramm: Die "CSI"-Serien erreichten bis zur Mittagszeit fast durchweg zweistellige Marktanteile.