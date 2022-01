Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Schwächer als in den Jahren zuvor ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die neue Staffel gestartet - doch weil das RTL-Dschungelcamp schon immer auch in der zeitversetzten Nutzung stark war, überrascht es nicht, dass die Show mit Blick auf die endgültig gewichteten Quoten nochmal ein ganzes Stück besser abschnitt als es zunächst aussah. So werden nun für die erste Folge durchschnittlich 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewisen, fast 300.000 mehr als zunächst angegeben.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es ebenfalls nach oben: Dort wurde der Marktanteil vom Freitag um 1,3 Prozentpunkt nach oben korrigiert - auf beachtliche 36,3 Prozent. Noch kräftiger ist das Marktanteils-Plus übrigens bei den Ausgaben vom Samstag und Sonntag: So ging es hier um 2,2 beziehungsweise 2,7 Prozentpunkte rauf. Zumindest der Samstags-Ausgabe gelang damit nachträglich noch der Sprung über die Marke von 30 Prozent. Insgesamt wurden hier jeweils noch 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer addiert, was die Reichweite somit um mehr als zehn Prozent steigen lässt.

Die tatsächlichen Quoten dürften in Wahrheit sogar noch höher ausgefallen sein: So bekam die nächtliche Wiederholung der Auftakt-Folge noch weitere 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugesprochen, sodass hier 710.000 Menschen dabei waren. Das Marktanteils-Plus ist hier noch beachtlicher: Es beträgt 8,1 Prozentpunkte. Und freilich wird RTL über seinen Streamingdienst RTL+ viele weitere Dschungel-Fans eingesammelt haben - hierfür liegen die Zahlen allerdings nicht vor.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 22.01.

22:30 4,46

(+0,41) 21,6%

(+1,2%p.) 1,79

(+0,26) 31,6%

(+2,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

22:14 3,97

(+0,41) 19,5%

(+1,1%p.) 1,54

(+0,20) 28,5%

(+2,2%p.) Inspector Barnaby 23.01.

22:13 3,51

(+0,36) 16,6%

(+1,0%p.) 0,26

(+0,03) 4,6%

(+0,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 21.01.

21:30 4,87

(+0,29) 22,3%

(+0,6%p.) 2,06

(+0,17) 36,3%

(+1,3%p.) Das große Promibacken 19.01.

20:14 2,12

(+0,19) 7,7%

(+0,6%p.) 0,85

(+0,11) 12,2%

(+1,0%p.) Friesland - Unter der Oberfläche 22.01.

20:15 8,07

(+0,46) 25,9%

(+0,6%p.) 0,75

(+0,08) 10,7%

(+0,8%p.) Der Bergdoktor 20.01.

20:27 6,73

(+0,39) 21,3%

(+0,5%p.) 1,06

(+0,16) 14,9%

(+1,7%p.) Nuhr im Ersten 20.01.

23:00 1,87

(+0,14) 12,6%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,03) 8,7%

(+0,6%p.) Hubert ohne Staller 19.01.

18:49 2,48

(+0,12) 9,9%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,06) 6,2%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.01.-23.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Noch mehr Zuschauende als der Dschungel gab's nachträglich übrigens für den ZDF-Krimi "Friesland - Unter der Oberfläche", der im Nachgang noch 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte, sodass letztlich mehr als acht Millionen Menschen zusahen. Und selbst "Nord Nord Mord", das zu Beginn der vorigen Woche im linearen Programm mehr als zehn Millionen unterhielt, konnte noch um fast eine Viertelmillion zulegen. Ebenfalls im Plus: "Der Bergdoktor", "Inspector Barnaby" und die ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest".

Auf der Gewinnerseite befindet sich zudem erneut "Das große Promibacken", dessen Zielgruppen-Marktanteil am Mittwochabend nachträglich um einen Prozentpunkt nach oben verbessert wurde und nun bei starken 12,2 Prozent lag. Insgesa,t konnte die Show die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überspringen. Einen bitteren Abschlag gab's dagegen für den RTL-Film "Gott, du kannst ein Arsch sein", für den es um 1,1 Prozentpunkte nach unten ging. Damit waren gerade mal noch 8,5 Prozent Marktanteil drin.