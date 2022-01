Sechs der zehn meistgesehenen Fernsehsendungen am Freitag liefen im ZDF, darunter die Formate, die Platz eins und zwei für sich beanspruchten. Die deutschen Krimiserien "Der Staatsanwalt" und "SOKO Leipzig" landeten in der Gunst der Zuschauenden letztlich ganz vorne. Ab 20:15 Uhr kam erstgenannte Sendung auf starke 6,05 Millionen, eine Stunde später holten die Ermittler aus Leipzig noch 5,16 Millionen. Bereits die elfte Folge der laufenden Staffel hat somit die Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern durchbrochen. 18 Prozent Marktanteil erzielte das ZDF mit dem Format, in der Stunde zuvor hatte "Der Staatsanwalt" gar für 20,6 Prozent gesorgt.

Zurückgekehrt nach der Winterpause sind auch die "heute-show" und das erstmals aus dem neuen Studio gesendete "ZDF Magazin Royale". Beide Produktionen bekamen jedoch die kräftige Konkurrenz des RTL-Dschungels zu spüren. Oliver Welkes "heute-show" erreichte 4,05 Millionen Zuschauende (17,8%) und somit die niedrigste Sehbeteiligung seit Ende Oktober. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das rund halbstündige Format auf rund 15,4 Prozent Marktanteil – das war der niedrigste Wert der seit Spätsommer laufenden Staffel.

Das "ZDF Magazin Royale" verbuchte ab kurz nach 23 Uhr sogar die allgemein niedrigste Quote, die es in seiner Geschichte bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren hatte. Am Freitagabend holte Jan Böhmermann 12,3 Prozent, was dennoch weit oberhalb des ZDF-Senderschnitts liegt. Nachdem vor Weihnachten fünf Mal in Folge linear über zwei Millionen zusehende Personen gemessen wurden, fiel die Reichweite am Freitag nun auf durchschnittlich 1,86 Millionen. Die Abrufzahlen in der ZDF Mediathek sind wie üblich nicht bekannt und in diesen Werten nicht enthalten.

Einen Erfolg feierte unterdessen Das Erste. Der zur Primetime gezeigte Spielfilm "Schon tausendmal berührt" kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,1 Prozent Marktanteil. Der Schnitt der Freitagsfilme liegt eigentlich bei rund achteinhalb Prozent. Abgesehen vom "kleinen Lord" kurz vor Weihnachten liefen in dieser TV-Saison auf dem "Endlich Freitag"-Sendeplatz nur "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" sowie eine im Oktober gezeigte Folge von "Toni, männlich, Hebamme" stärker. Insgesamt erreichte "Schon tausendmal berührt" starke 4,82 Millionen Zusehende und damit verbunden im Schnitt 16,5 Prozent Marktanteil.

Im weiteren Verlauf des Abends tat sich eine "Tatort"-Wiederholung nach 22:15 Uhr dann eher schwer. Die Folge "Nemesis", 2019 erstausgestrahlt, erreichte bei im Schnitt 2,13 Millionen Zusehenden 9,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten fiel die Quote auf exakt vier Prozent.