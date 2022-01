Die Tiefstwerte vom vorigen Dienstag, als Anke Engelke mit "Wer stiehlt mir die Show?" davonpreschte, konnte "Deutschland sucht den Superstars" zwar ein wenig hinter sich lassen, doch an frühere Quoten konnte die Castingshow auch am Samstag bei RTL nicht anknüpfen. Daran änderte auch das Dschungel-Umfeld nur wenig: 2,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "DSDS", ein paar mehr als am Dienstag, aber zugleich über 300.000 weniger als beim Staffel-Auftakt vor einer Woche.

In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil mit 780.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nur auf 11,9 Prozent. Damit sortierte sich "Deutschland sucht den Superstar" hinsichtlich der Reichweite zwischen den Shows von ARD und ProSieben ein, auch wenn der Vergleich aufgrund unterschiedlicher Sendelängen ein wenig hinkt. Dass "Frag doch mal die Maus" auf 13,0 Prozent Marktanteil kam und "Schlag den Star" sogar 13,9 Prozent beim jungen Publikum verzeichnete, spricht dennoch nicht gerade für die Stärke des langjährigen Casting-Dauerbrenners.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Insgesamt erreichte "Frag doch mal die Maus" im Schnitt 3,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Schlag den Star" von 1,41 Millionen gesehen wurde. Das Dschungelcamp sorgte am späten Abend allerdings für einen kräftigen RTL-Aufwind, wenngleich weniger Fans einschalteten als an den vergangenen Tagen. 3,97 Millionen Menschen ließen sich auf die neue Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein, darunter 1,51 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe war die Show zugleich die meistgesehene Sendung des Tages. Mit 26,0 Prozent sank der "IBES"-Marktanteil - zumindest gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen - allerdings auf ein Staffel-Tief.

Dennoch sorgte der Dschungel quasi im Alleingang dafür, dass RTL am Samstag die Marktführerschaft in der Zielgruppe innehatt - auch, weil "Die Stunde danach" anschließend mit 19,9 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls wieder punktete. Tagsüber lief es jedoch bis 18:45 Uhr fast durchweg einstellig. Das gilt auch für die Magazin-Strecke, bestehend aus "Best Of", "Explosiv - Weekend" und "Exclusiv - Weekend", die sich zwischen 6,7 und 9,3 Prozent bewegte.