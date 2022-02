Starker Dienstag für ZDFinfo: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent war Spartensender bei den 14- bis 49-Jährigen der Größte unter den Kleinen. Die meistgesehene ZDFinfo-Sendung des Tages lief dabei bereits am Nachmittag: "Geheimes Nordkorea" verzeichnete ab 16:23 Uhr im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Während damit beim Gesamtpublikum bereits gute 1,9 Prozent drin waren, lief es bei den Jüngeren mit 3,3 Prozent sogar noch ein ganzes Stück besser.

Tolle Tageswerte fuhren aber auch zwei Männersender ein: So erzielte DMAX im Schnitt genau 2,0 Prozent, während Nitro sogar 2,4 Prozent in der Zielgruppe schaffte. Neben einer erfolgreichen Serienschiene am Nachmittag war es auch das Abendprogramm, das Nitro zu tollen Quoten verhalf. 660.000 Menschen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Der Große mit dem außerirdischen Kleinen". In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 2,5 Prozent, ehe sich "Aladin" danach auf 3,7 Prozent steigerte. Gegen Mitternacht verzeichnete die Wiederholung des Primetime-Films zudem starke 4,4 Prozent.

Nitro spielte damit in der Primetime in einer Liga mit Kabel Eins, das einen ziemlich gebrauchten Tag erwischte. Der in die Jahre gekommene "Kindergarten Daddy" lockte um 20:15 Uhr nur 510.000 Menschen vor den Fernseher und enttäuschte in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent. Für "I Spy" lief es anschließend mit 3,5 Prozent nur wenig besser. Aber auch Vox konnte mit zwei "Hot oder Schrott"-Folgen keinen großen Wurf landen: Mit Marktanteilen von 4,5 und 4,0 Prozent lag der Kölner Sender zeitweise noch hinter den Sozial-Dokus von RTLzwei.

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite sortieren sich Vox, Kabel Eins und RTLzwei zudem deutlich hinter ZDFneo ein, das dank der Krimi-Reihe "Unter anderen Umständen" von 1,43 Millionen Zuschauenden eingeschaltet wurde und damit den eher schwachen Abend des Hauptprogramms ein Stück weit wett machte. Dort lag "ZDFzeit" mit 2,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich hinter der ARD-Serie "Die Heiland", die mit 4,97 Millionen Personen so gefragt war wie seit Mitte Dezember nicht mehr. Genauso viele blieben im Anschluss bei "In aller Freundschaft" dran.

Durchwachsen verlief der Dienstagabend derweil für Sat.1, das mit "Navy CIS" zwar immerhin 1,97 Millionene Menschen sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte, danach aber Stück für Stück Verluste hinnehmen musste. Nach 23 Uhr war "Bull" gegen den Dschungel bei nur 3,6 Prozent angekommen. Kaum Interesse bestand zudem an der Sat.1-Gold-Wiederholung von "Sat.1 investigativ": Nur 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die schon am Abend zuvor in Sat.1 ausgestrahlte Doku, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf magere 0,3 Prozent.