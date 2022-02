Während das Dschungelcamp für gewöhnlich um 22:15 Uhr zu sehen ist, entschied sich RTL in diesem Jahr donnerstags bereits für einen Frühstart um 20:15 Uhr - nicht zuletzt wohl auch, um ProSieben beim Staffel-Auftakt von "Germany's Next Topmodel" etwas in die Parade zu fahren. Dieser Plan ging allerdings überhaupt nicht auf: Die Topmodel-Suche von ProSieben überraschte im Gegenteil sogar mit dem höchsten Auftakt-Marktanteil seit 2009.

So reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für einen 20,4 Prozent Marktanteil, 2,1 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Allerdings muss man hier einschränkend sagen, dass trotzdem absolut gesehen weniger Menschen erreicht wurden als noch im Vorjahr, die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,06 Millionen um etwas mehr als eine viertel Million niedriger aus als noch im vergangenen Jahr - was im Einklang mit den insgesamt sinkenden linearen TV-Reichweiten steht. Der Freude bei ProSieben wird das allerdings kaum einen Abbruch tun, zumal sich auch "red." im Anschluss mit 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut schlug.

Marktführer um 20:15 Uhr war trotzdem RTL - doch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" schadete die Konkurrenz zu den Topmodels wohl mehr als umgekehrt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 20,7 Prozent auf ein Staffel-Tief - was nicht allzu verwunderlich ist, weil in der Primetime die Konkurrenz natürlich größer ist als auf dem sonst gewohnten spätabendlichen Platz. Doch auch im Vergleich zur Vorwoche, als "IbeS" ebenfalls schon um 20:15 Uhr an den Start ging, sah es insbesondere beim jungen Publikum ein ganzes Stück schlechter aus: Damals lag der Marktanteil noch fast sechs Prozentpunkte höher. Insgesamt sahen diesmal 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, rund 180.000 weniger als eine Woche zuvor (im Vergleich jeweils die vorläufig gewichteten Zahlen).

Der Dschungel verhalf aber in jedem Fall "7 Tage, 7 Köpfe" zu einem zumindest aus Quotensicht gelungenen Einstand. In der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil der Comedy-Runde bei 17,5 Prozent - ein Wert, den man künftig samstags im Anschluss an "DSDS" wohl nur schwer halten können wird. 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" diesmal nicht direkt im Anschluss an den Dschungel lief, schadete der Sendung aber erwartungsgemäß, mit 14,9 Prozent Makrtanteil bei den 14- bis 49-Jährigen markierte sie ein Staffel-Tief, lag aber trotzdem noch gut im Rennen. Das darin eingebettete "RTL direkt" kam auf 16,0 Prozent Marktanteil, während das um Mitternacht noch drangehängte "Extra" 15,2 Prozent erzielte.