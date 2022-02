am 04.02.2022 - 09:34 Uhr

Der "Bergdoktor" konnte die in der vergangenen Woche zurückeroberten Marktführung am Donnerstagabend erneut verteidigen - wenn auch nur ganz knapp: 6,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal die ZDF-Reihe ein, was beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 20,2 Prozent entsprach. Dass es diesmal Konkurrenz durch Dschungelcamp und Topmodels zugleich gab, machte sich nur ganz leicht bemerkbar, sorgte aber dafür, dass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals seit fast genau einem Jahr wieder einstellig war. Mit 9,5 Prozent lag der "Bergdoktor" aber trotzdem weiter klar über den ZDF-Normalwerten.

Der "Kroatien-Krimi" im Ersten landete mit insgesamt 6,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur minimal hinter dem "Bergdoktor" und gewann im Vergleich zur Vorwoche sogar rund eine viertel Million Krimi-Fans hinzu. Angesichts von 20,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und zumindest ordentlichen 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man es bei der ARD zudem auch recht gut verschmerzen können, dass man den Tagessieg der Konkurrenz aus Mainz überlassen musste.

Bei der ARD kann man sich zudem auch weiterhin über eine starke Performance von "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend freuen: 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal das Quiz mit Kai Pflaume, was hervorragenden 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,8 Prozent Marktanteil gut aus. In Sachen Gesamt-Reichweite musste man auch hier aber dem ZDF den Vortritt lassen, wo die "SOKO Stuttgart" sogar vor 4,3 Millionen Menschen ermittelte. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum 20,9 Prozent betrug, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings nur 5,0 Prozent erzielt.

Noch ein Blick in den späteren Abend: Dort punktete das ZDF nach dem "heute-journal", das mit 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr stark unterwegs war, wieder mit seiner Talk-Schiene. "Maybrit Illner" erreichte 2,76 Millionen Interessierte, "Markus Lanz" im Anschluss 2,11 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei Illner bei 13,9 Prozent und steigerte sich bei Lanz im Anschluss auf 19,3 Prozent. Lanz kratzte auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,9 Prozent an der Zweistelligkeit, Illner lag bei 5,8 Prozent. "Nuhr im Ersten" hatten unterdessen 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Die Marktanteile von 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lagen auf einem ordentlichen Niveau.