Am Tag des Starts der Olympischen Winterspiele 2022 sendete Sat.1 einen anderen sportlichen Höhepunkt dieses Kalenderjahres – nämlich die Europameisterschaft im Fangen. In "Catch" wurde sich also gegenseitig gejagt, doch das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer fiel eher gering aus. In der klassischen Zielgruppe kam die rund zweieinhalbstündige Sendung, die um 20:15 Uhr begann, nur auf 7,2 Prozent Marktanteil. Als Mitte Januar die Deutsche Meisterschaft im Fangen am Freitagabend anstand – und nicht in Teilen gegen das RTL-Dschungelcamp lief – erreichte diese noch elfeinhalb Prozent. Die nun ermittelten 7,2 Prozent sind für "Catch" der niedrigste Wert seit 2019. Rund 920.000 Menschen ab drei Jahren schauten zu, verglichen mit den damals vorläufigen Zahlen ging die ermittelte Reichweite also um etwa 260.000 Personen zurück.

Nach 22:45 Uhr hatte Sat.1 dann gar nichts mehr zu melden, denn zwei Folgen von "Smyle on Stage" fielen auf nicht lustige 2,2 und 1,9 Prozent Marktanteil zurück. Das lag freilich auch am Gegenprogramm, denn RTL bespielte den Abend ab 21:30 Uhr mit dem Dschungel. Bis kurz vor 23 Uhr mit dem Halbfinale der diesjährigen Staffel, die 23-Uhr-Stunde dann mit dem After-Talk. Doch auch wenn die Kölner sich mit der in Südafrika produzierten Realityshow die Marktführung sicherten, ganz zufrieden kann man nicht sein. Das Halbfinale erreichte 24 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Vergleicht man dies mit dem Halbfinale der zurückliegenden, regulären Staffel im Jahr 2020, ergibt sich ein schier drastischer Rückgang, wurden damals doch fast 37 Prozent erreicht.

Und auch mit Blick auf die laufende Staffel muss konstatiert werden, dass die beiden vorherigen Freitags-Ausgaben mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen besser liefen. Der Startschuss erreichte rund 35 Prozent, die zweite Freitagssendung kam auf knapp 30 Prozent. Im Gesamtmarkt kam die Produktion nun auf 4,24 Millionen Zusehende, was zugleich die höchste Sehbeteiligung seit einer Woche war – somit hatte die Freitagssendung höhere Reichweiten als die Primetime-Folge am Tag zuvor. "Die Stunde danach", präsentiert aus Köln, wollten sich schließlich im Schnitt 2,29 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Mit 19,2 Prozent Marktanteil lief es gut.

Eher durchschnittlich präsentierte sich das Dschungel-Lead-In, denn eine weitere "Murmel Mania"-Folge erreichte 12,5 Prozent bei den Umworbenen. 2,17 Millionen Menschen schalteten den Murmel-Spaß ein. Bedenkt man, dass "RTL Aktuell" am Vorabend über 3,5 Millionen Personen zum Sender gelockt hatte, fällt die von "Murmel Mania" generierte Sehbeteiligung sicher nicht ganz zufriedenstellend aus.

Tagessieger in der Zielgruppe wurde RTL trotzdem. Mit 13,7 Prozent Tagesmarktanteil lief es gut, die private Konkurrenz kam an diese Werte nicht heran. ProSieben wurde mit 8,8 Prozent Dritter, Sat.1 holte 6,3 Prozent. Das ZDF, das tagsüber Olympia übertrug, punktete mit 10,8 Prozent.