Drei Wochen in Folge hat die inzwischen auf 15 Uhr vorgezogene RTLzwei-Dating-Show "Let's Love" nun im Schnitt deutlich mehr als drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen geholt. Das gelang ihr in den zehn Sendewochen davor kein einziges Mal. In dieser Woche also kamen die fünf Episoden im linearen Programm erneut auf 3,5 Prozent. Somit ist die Produktion aus dem Hause Bildergarten noch ein gutes Stück davon entfernt, als Erfolg zu gelten, immerhin aber stimmt die Richtung.

Am Freitag kam "Let's Love" auf genau zweieinhalb Prozent, in dieser Woche wurden aber sogar schon einmal fast fünfeinhalb Prozent ermittelt. Ob RTLzwei inzwischen aber zufriedener ist, steht auf einem anderen Blatt, denn die Reichweiten an sich sind nicht gestiegen, was auch der nun früheren Sendezeit geschuldet ist. Gestartet war die Produktion einst um 17:05 Uhr. 170.000 Menschen schalteten am Freitagnachmittag durchschnittlich ein.

Deutlich besser lief es zeitgleich für die Vox-"Shopping Queen", die mit 10,4 Prozent bei den Umworbenen und 0,58 Millionen Zusehenden insgesamt unter anderem die private Konkurrenz von RTL und Sat.1 abkochte. In Sat.1 erreichte "Auf Streife – Die Spezialisten" 9,2 Prozent, "Echt jetzt?!" bei RTL musste sich sogar mit wenig erfreulichen sechs Prozent in der Zielgruppe zufrieden geben.

In der Primetime feierte RTLzwei unterdessen mit dem Actionfilm "The Expandables 3" einen schönen Erfolg. Der Streifen sicherte sich nach 20:15 Uhr starke 6,5 Prozent. 1,21 Millionen Menschen waren im Schnitt dabei. Somit fiel die Reichweite höher aus als beim ProSieben-Freitags-Film "X-Men: Apocalypse", der auf 1,04 Millionen kam. Bei den Werberelevanten erreichte der Streifen 7,2 Prozent. Erneut sehr solide schnitt auch die neue Vox-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" ab, die parallel 5,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten erreichte. 0,75 Millionen Personen schauten im Schnitt zu.

Gut lief der Abend zudem für sixx. Dort werden nun freitags wieder die aktuellen Episoden von "Germany's Next Topmodel" wiederholt. 3,1 Prozent Marktanteil bescherte die Debütfolge der Senderin – kein anderes Format von sixx kam am Freitag auf ähnlich hohe Ergebnisse. Rund 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei. Zwei "Paula kommt"-Episoden brachten sixx ab 23 Uhr dann 1,7 und zwei Prozent. Bei DMAX gaben "Naked Survival" und "Naked Survival XXL" im Abendprogramm eine gute Figur ab. 1,9 und 3,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.