Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", gleichzeitig die erste, die in Südafrika umgesetzt wurde, hat bis zum Ende schwächere Quoten als ihre Vorgänger eingefahren. Das Finale, das RTL am Samstagabend nun zwischen 22:15 und 0:25 Uhr sendete, generierte nun zwar die beste Reichweite der ganzen Staffel, blieb aber dennoch weit hinter früheren Werten zurück. Im Schnitt schauten am Samstagabend 4,96 Millionen Personen zu. 6,2 Millionen waren es 2020, 2019 über 6,3 Millionen und ein weiteres Jahr zuvor sogar etwas mehr als 6,7 Millionen Menschen. Auch an frühere Rekordquoten reichte "IbeS" mit seinem Schlussakt im Jahr 2022 nicht heran.

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit Wohlwollen dürfte bei RTL zudem gesehen werden, dass "Deutschland sucht den Superstar", das ab 20:15 Uhr zu sehen war, klar zugelegt hat. Die fünfte Episode kam auf 13,7 Prozent, fast zwei Prozentpunkte mehr als sieben Tage zuvor und zudem der bis dato beste Wert der runderneuerten Staffel. 2,5 Millionen Menschen sahen die Castingshow mit Florian Silbereisen. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete RTL letztlich mit 15,2 Prozent Tagesmarktanteil auf dem ersten Rang, noch vor Olympia-Sender Das Erste (12,9%) und meilenweit vor ProSieben mit 6,6 Prozent.