Olympia und in Teilen auch der Dschungel – das sind die Gründe, weshalb Sat.1 einen besonders schlechten Samstag erwischt hat. Der Sender landete in der Abrechnung am Ende bei gerade einmal 4,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und somit hinter Sky Sport Bundesliga und gerade einmal drei Zehntel vor einem ebenfalls nicht ruhmreich performenden Kabel Eins. Dabei rettete der Primetime-Film "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub" die Bilanz sogar noch ein Stück weit, zog er den Schnitt mit 7,6 Prozent doch gut nach oben. Ansonsten lief beim Münchner Sender aber kaum etwas. Das mit drei Folgen ab 17 Uhr im Programm vertretene "Let the Music Play" etwa floppte mit Ergebnissen zwischen 2,3 und 3,1 Prozent in der Zielgruppe.

Eine ab 14 Uhr gezeigte Wiederholung der Unterhaltungsshow "99: Eine:r schlägt sie alle!" kam nicht über 2,5 Prozent hinaus und auch das davor gelaufene "große Promibacken" tat sich angesichts von 5,8 Prozent reichlich schwer. Auch ProSieben bekam am Samstag natürlich die Olympia-Konkurrenz zu spüren, machte seine Sache mit vielen Sitcoms aber ein bisschen besser. Sechs "Simpsons"-Folgen holten nachmittags etwa Werte zwischen fünf und siebeneinhalb Prozent bei den Umworbenen. "Young Sheldon" landete mit zwei Episoden nach 17:10 Uhr bei 9,3 und 9,4 Prozent. In der Primetime bescherte "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" ProSieben 7,4 Prozent.

Kabel Eins setzte am Samstag großflächig auf "Castle" und "Hawaii Five-0". "Castle" kam zwischen 10:40 und 15:20 Uhr auf Werte grob zwischen vier und sechs Prozent, was angesichts der Sport-Konkurrenz ein gutes Ergebnis ist. "Hawaii Five-0" tat sich danach schwerer. Zeitweise, etwa um kurz nach 19 Uhr, lag die ermittelte Quote nur noch bei gut drei Prozent. Die 20:15-Uhr-Folge landete schließlich bei knapp vier Prozent, danach wurden zweifach dreieinhalb Prozent ermittelt.