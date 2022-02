An die über 14 Millionen Zusehenden des "Tatort"-Teams aus Münster reichte ein neuer Fall aus Köln am Sonntag zwar nicht heran. Die Folge mit dem Titel "Vier Jahre" sicherte sich ab 20:15 Uhr aber immerhin die bisher zweitbeste Reichweite des noch jungen Jahres. Im Schnitt kam der 90-Minüter auf wunderbare 9,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – keine andere Fernsehsendung hatte an diesem Tag ein ähnlich großes Publikum. 27,8 Prozent Marktanteil bei allen Leuten sowie 21,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprachen jeweils der Marktführung. Der nachfolgende "Anne Will"-Talk erreichte im Ersten dann noch 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mit 14,3 Prozent insgesamt und 8,4 Prozent bei den Jüngeren lief es gut.

Im Ersten lief eine weitere Ausgabe der "Frühling"-Reihe zur besten Sendezeit stark, auch wenn die Sendung diesmal nicht ganz an die Werte von vor sieben Tagen heran kam. Damals hatte man rund 6,4 Millionen Menschen durchschnittlich erreicht, nun lag die Sehbeteiligung bei 5,7 Millionen (16,9%). Bei den 14- bis 49-Jährigen landete der 90 Minuten lange Film mit 8,4 Prozent klar oberhalb der Sendernorm. In Sachen Tagesmarktanteil lief es für das Zweite am Sonntag sowieso ungewöhnlich stark. Fast 18 Prozent insgesamt und knapp zwölf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden erzielt, was an der langen Olympia-Übertragung lag. Quoten-Highlights waren hier das zur Mittagszeit gesendete Skispringen, das sich 5,05 Millionen Menschen durchschnittlich ansahen. Das ZDF punktete mit 31,9 Prozent Marktanteil. Als ab 14:30 Uhr gerodelt wurde, lag die Quote dann bei 28,6 Prozent insgesamt – 5,14 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.



Sehr durchwachsene Werte bescherte dem ZDF derweil der um 22:20 Uhr gestartete Krimi "Agatha Christies Hjerson". Bei allen Zuschauenden sorgten 2,4 Millionen Menschen für durchaus gute 13,3 Prozent Marktanteil. Allerdings interessierten sich die Jüngeren kaum für den Stoff. In der Altersklasse 14 bis 49 Jahre floppte die Ausstrahlung mit gerade einmal 2,9 Prozent.

Deutlich besser lief es für Dirk Steffens ab 19:30 Uhr. Dessen "Terra X: Faszination Erde" kam im Schnitt auf 5,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war das beste Ergebnis seit fast einem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die rund 45 Minuten lange Produktion sogar bei 10,6 Prozent. Stärkere Quoten in dieser Altersklasse holte "Terra X" am Sonntagvorabend zuletzt im vergangenen August.