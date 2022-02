Schon beim Blick auf den Tagesmarktanteil von Sat.1 am Montag zeigt sich: Hier ist etwas schief gelaufen. Nur 5,5 Prozent Marktanteil erreichte der Sender in der werberelevanten Zielgruppe, damit belegte man Platz sechs von den acht großen Sendern. Neben all den bekannten Baustellen tat sich in dieser Woche auch die Primetime extrem schwer, die neue eigenproduzierte Serie "Nachricht von Mama" lag zum Auftakt weit unter den Normalwerten.

Nur 970.000 bzw. 940.000 Menschen sahen sich die ersten beiden Folgen der Serie an, davon waren nur rund ein Drittel zwischen 14 und 49 Jahren alt. Die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf extrem schwache 4,1 und 4,3 Prozent. "Nachricht von Mama" zog den Tagesschnitt von Sat.1 so ganz wesentlich mit nach unten. Aber es sind nicht die einzigen schlechten Nachrichten für Sat.1: Die Reportage "Ich bin schön - Leben mit Krebs" kam später nur auf 3,1 Prozent.

Und auch sonst lief am Montag bei Sat.1 wenig zusammen. Am Vorabend versagte "Let the music play" mit nur 4,0 Prozent Marktanteil, davor blieben auch zwei "K11"-Folgen bei jeweils weniger als 5,0 Prozent hängen. Da half es dann auch nichts, dass "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" nachmittags mit je 9,0 Prozent zu überzeugen wussten. Highlight im Sat.1-Programm war einmal mehr das "Frühstücksfernsehen", das in der Früh die gesamte Konkurrenz überstrahlte und 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Damit waren hervorragende 18,1 Prozent Marktanteil drin.

Einen leichten Aufschwung verzeichnete derweil ProSieben mit seinen US-Serien. "Young Sheldon" erreichte 8,6 Prozent in der Zielgruppe und fuhr damit immerhin den höchsten Wert seit rund vier Wochen ein. Das half auch "United States of Al" zumindest ein bisschen auf die Beine, die Serie erreichte mit 8,0 Prozent immerhin den zweitbesten Wert seit dem Start. Mit 910.000 bzw. 760.000 Zuschauenden blieben beide Serien jedoch recht deutlich unter der 1-Millionen-Marke hängen. Eine neue Folge der "Simpsons" fiel danach auf 7,3 Prozent, einen Prozentpunkt weniger waren später für eine Wiederholung drin. Und eine frische "Family Guy"-Folge lag ab 22 Uhr bei ebenfalls enttäuschenden 6,2 Prozent.