"ZDFzeit" hat am Dienstag einen Quoten-Ausreißer nach oben verzeichnet. Der TV-Koch Sebastian Lege beschäftigte sich darin mit den "Tricks der Lebensmittelindustrie" und das interessierte offenbar auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reichweite lag bei 3,64 Millionen und damit deutlich über dem Normalniveau der Reihe. In der Regel liegt die Reichweite von "ZDFzeit" bei unter drei Millionen. In dieser Woche wurde mit 11,8 Prozent zudem ein zweistelliger Marktanteil gemessen, auch das ist nicht selbstverständlich.

Besonders gut lief es für "ZDFzeit" beim jungen Publikum, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen war die Doku erster Verfolger der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?". 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse, das hatte 11,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Einen höheren Wert erreichte "ZDFzeit" zuletzt im Juli 2021, damals ging es in einer Ausgabe der Reihe um Ikea.

Auch "frontal" und das "heute journal" hielten sich später beim jungen Publikum bei guten 9,5 und 11,0 Prozent. Während das Magazin insgesamt jedoch auf 10,3 Prozent zurückfiel, steigerte die Nachrichtensendung den Marktanteil später wieder auf 15,2 Prozent. 3,82 Millionen Menschen informierten sich am späteren Abend im ZDF. Meistgesehenes ZDF-Format am Dienstag waren allerdings die "Rosenheim-Cops", die am Vorabend von 4,39 Millionen Menschen gesehen wurden und es so auf 15,6 Prozent Marktanteil brachten.

Stärkster Sender in der Primetime war unterdessen Das Erste mit seinen Serien. "Die Heiland" sahen sich 4,99 Millionen Menschen an, "In aller Freundschaft" kam danach auf eine Reichweite in Höhe von 4,74 Millionen. Mit 16,2 und 16,4 Prozent Marktanteil lief es für beide Serien sehr gut. Und weil man tagsüber mit zahlreichen Olympia-Übertragungen punktete, war Das Erste am Dienstag ausnahmsweise auch mal deutlicher Tagesmarktführer. 17,0 Prozent standen am Ende auf dem Konto des Senders, das ZDF erreichte aber ebenfalls gute 14,0 Prozent.