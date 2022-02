Die Olympischen Spiele sorgten am Donnerstag beim ZDF wieder für über Stunden hinweg starke Quoten: Zwischen 8 und 16:30 Uhr lag der Marktanteil durchweg über der 20-Prozent-Marke, der Bestwert wurde ab 15 Uhr erreicht, als 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Rodeln-Teamstaffel zusahen, zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 31,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 19,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Und auch um 20:15 Uhr behielt das ZDF die Oberhand - hier allerdings nur knapp: 6,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die neueste Folge der Serie mit Hans Sigl an, das entsprach einem Marktanteil von 21,4 Prozent. Der neueste "Zürich-Krimi" im Ersten reihte sich mit einer Reichweite von 6,4 Millionen hauchdünn dahinter ein, über 21,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man sich aber sicherlich auch dort freuen. Der "Bergdoktor" war dabei wieder das jüngere Programm: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Serie auf 9,7 Prozent Marktanteil, der Krimi im Ersten erreichte in dieser Altersgruppe 7,4 Prozent.

Das "heute-journal" sahen sich im Anschluss an den "Bergdoktor" 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, danach lief es auch für "Maybrit Illner" wieder gut: 2,56 Millionen Menschen sahen den Talk, was 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Danach waren noch im Schnitt 1,43 Millionen Interessierte bei "Markus Lanz" dabei, was 15,1 Prozent Marktanteil entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte Lanz mit 8,7 Prozent Marktanteil punkten.

Alles in allem dominierte das ZDF den Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 18,9 Prozent beim Gesamtpublikum, Das Erste war mit einem Tagesmarktanteil von 13,6 Prozent aber ebenfalls stark unterwegs - und erreichte immer noch einen mehr als doppelt so hohen Wert wie der stärkste Privatsender. RTL war mit 6,6 Prozent schon völlig abgeschlagen. Bei den 14- bis 49-Jährigen hieß der Tagesmarktführer hingegen ProSieben vor RTL, das ZDF musste sich mit Platz 3 zufrieden geben, erreichte aber trotzdem noch gute 10,0 Prozent.