am 13.02.2022 - 08:55 Uhr

Erfolg für ProSieben: Der Showneustart "Die Stapelshow", den der Sender gut zwei Stunden lang zur besten Sendezeit präsentierte, erreichte mit 0,78 Millionen umworbenen Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Reichweite eines Primetime-Formats am Samstag. Mit Blick auf den kompletten Samstag war in dieser Altersklasse nur die "Tagesschau" mit 1,25 Millionen Zusehenden allein im Ersten erfolgreicher. Somit war es also ein geglücktes Debüt für die neue ProSieben-Sendung mit Matthias Opdenhövel: 12,4 Prozent Marktanteil wurden im Schnitt erzielt. Insgesamt lag die ermittelte Sehbeteiligung bei 1,49 Millionen.

Ausbaufähig waren die Werte, die direkt im Anschluss die Formel E einfuhr. Schon die Vorberichte ließen die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich sinken: Noch 6,1 Prozent sahen zwischen 22:25 und 23 Uhr zu. Das eigentliche Rennen aus Mexiko City bescherte dem Sender dann ab 23 Uhr gerade einmal 5,3 Prozent.

Somit lag man am späten Abend nur auf Augenhöhe mit RTLzwei. Dort sicherte sich das um kurz vor 23 Uhr gestartete "True Lies" für Senderverhältnisse ordentliche 5,2 Prozent, zuvor hatte "Ghost – Nachricht von Sam" 4,4 Prozent generiert. Halbwegs passable Filmquoten gab es am Samstagabend auch bei Vox. 6,1 und 5,9 Prozent bei den Werberelevanten sicherte sich der Kanal mit "G.I. Joe: Die Abrechnung" und "James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau". Freude herrscht definitiv beim Spartensender SuperRTL, der zur besten Sendezeit mit einer "Jumanji"-Wiederholung mächtig aufdrehte. Der Film holte bei den Umworbenen 4,6 Prozent Marktanteil (insgesamt rund 670.000) und auch der um 22:22 Uhr begonnene Film "Der Tod steht ihr gut" hielt sich bei weit überdurchschnittlichen 4,1 Prozent. Entsprechend war SuperRTL am Samstag auch stärkstes Free-TV-Spartenprogramm mit 2,2 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen.

Mit 7,7 und 8,4 Prozent in der Zielgruppe hielten sich derweil zwei von Sat.1 ausgestrahlte Filme im ordentlichen Bereich. Insgesamt kam "Rampage - Big Meets Bigger" auf 1,44 Millionen Zusehende, "Contagion" auf 1,11 Millionen. Kein Erfolg war unterdessen der Start von Wiederholungen von "9-1-1 Notruf L.A." bei Kabel Eins. Um 20:15 und 21:15 Uhr holte die amerikanische Dramaserie nicht mehr als 3,1 und 3,3 Prozent bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren.