Des einen Freud' ist mitunter des anderen Leid. Die dritte Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die das Zweite Deutsche Fernsehen am Samstagabend ab 20:15 Uhr rund drei Stunden lang zeigte, legte bei den 14- bis 49-Jährigen weiter zu. Mit 10,4 Prozent Marktanteil verbuchte das Format den bisher besten Wert. Insgesamt gingen einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, gemessen wurden 3,96 Millionen (15%). Dennoch: Bei den jungen Menschen landete die dreistündige Show sogar vor "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL.

Nachdem die zuvor ausgestrahlten fünf Folgen der Sendung aus dem Hause UFA Show & Factual sich jeweils im zweistelligen Bereich hielten, übersprang die Show mit Florian Silbereisen als neuem Jury-Kopf nun erstmals die Zehn-Prozent-Marke nicht. Stattdessen blieb die Sendung bei schwachen 9,6 Prozent hängen. Und im Gesamtmarkt landete die ermittelte Reichweite ebenfalls erstmals bei weniger als zwei Millionen Fans. 1,73 Millionen schauten zu, sieben Tage zuvor wurden noch rund zweieinhalb Millionen "DSDS"-Fans gezählt. Das um kurz vor 23 Uhr gestartete "7 Tage, 7 Köpfe", nun angekommen auf seinem endgültigen Sendeplatz, nachdem das Comeback donnerstags stattfand, sicherte sich trotz viel späterer Sendezeit ebenfalls im Schnitt 1,73 Millionen Zuschauende.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite sogar: Von durchschnittlich 0,58 Millionen, die sich für "DSDS" interessierten, auf 0,68 Millionen bei der Comedysendung. Die Folge waren gute 14,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine neue "Take Me Out"-Staffel startete schließlich um 23:45 Uhr – ebenfalls erfolgreich. Die von Jan Köppen moderierte Sendung holte 15,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 1,07 Millionen Personen schalteten durchschnittlich ein.

Am Nachmittag hieß es unterdessen Abschied nehmen bei RTL. Nach rund sieben Jahren on air lief am Samstag zum letzten Mal "Best Of…!". Gezeigt ab 15:45 Uhr, nach zwei quotenschwachen "Retourenprofis"-Re-Runs (5,5 und 5,1%), holte das Magazin schlechte 5,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Rund 650.000 Menschen schauten zu. Schwer taten sich auch die nachfolgenden Magazine: Die Wochenendausgabe von "Explosiv" blieb bei 6,3 Prozent hängen, "Exclusiv" steigerte sich immerhin auf 8,1 Prozent. Der durchschnittliche Zielgruppen-Tagesmarktanteil von RTL lag am Samstag bei mageren 8,3 Prozent.

Meistgesehene 20:15-Uhr-Sendung war unterdessen der sowohl bei Jung als auch bei Alt sehr gefragte 90-Minüter "Der Beschützer": 6,45 Millionen Zusehende brachten dem Streifen 22,3 Prozent Marktanteil ein. Mit 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte auch diese Produktion "DSDS" die Rücklichter.