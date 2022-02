Rund 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstagvormittag ab zehn Uhr die ZDF-Übertragung des Biathlon-Herren-Sprints im Rahmen der Olympischen Winterspiele. Die Sportart kam somit auf eine höhere Reichweite als etwa "DSDS" zur RTL-Primetime, die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF-Abendprogramm oder der zur besten Sendezeit gelaufene ARD-Krimi. Genau genommen hatten nur zwei Fernsehsendungen in Deutschland am Samstag mehr 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer: Die "Tagesschau" und ProSiebens "Stapelshow". 34,1 Prozent Marktanteil wurden in dieser Altersklasse ermittelt, beim Publikum ab drei Jahren sorgten die gemessenen 3,87 Millionen Zusehenden sogar für überragende 43,2 Prozent. Gefragt war mittags schließlich auch noch das Skispringen von der Großschanze, das sich 4,03 Millionen Personen vor den heimischen Bildschirmen nicht entgehen lassen wollten. 37,2 Prozent Marktanteil insgesamt waren das Ergebnis, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 25,8 Prozent rund.

Eine größere Überraschung hielt am Samstag zudem die Fußball-Bundesliga parat. Beim VfL Bochum unterlag der FC Bayern München – 4:2 hieß es gegen 17:20 Uhr für die Bochumer. Alleine das Einzelspiel, übertragen von Sky, kam am Samstagnachmittag auf 0,47 Millionen zusehende Fußballfans. Damit generierte der Pay-TV-Anbieter 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 6,1 Prozent bei den Umworbenen. Die weiteren vier Einzelspiele und die Konferenz miteingerechnet, sicherte sich die Bundesliga ab 15:30 Uhr 1,57 Millionen Zuschauende (10,9%) insgesamt sowie 19,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (0,61 Millionen). Mit Blick auf die klassische Zielgruppe war das die beste Quote der bisherigen Rückrunde.

Die "Sportschau" wurde von der Bayern-Blamage unterdessen nicht beflügelt. Ab 18:30 Uhr sahen hier 4,32 Millionen Menschen zu, ähnliche Werte wurden schon in den Wochen zuvor ermittelt. 18,6 Prozent waren es insgesamt, 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Überschaubaren Erfolg hatte Sport1 am Samstag. Zunächst lief dort, weitgehend unbemerkt, das Finale der FIFA Club-WM: Auf rund 80.000 Interessierte stieß das Match Chelsea gegen Palmeiras ab 17 Uhr – mehr als 0,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,3 Prozent bei den Jungen waren nicht drin. Das Topspiel der zweiten Bundesliga, angepfiffen um 20:30 Uhr, bescherte Sport1 schließlich 0,31 Millionen Fans. Die Partie zwischen Regensburg und St. Pauli sorgte für 1,1 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren und 1,2 Prozent bei den Jüngeren.