Das Erste blickt auf einen überaus starken Sonntag, der dem Sender mit einem tollen Marktanteil von 18,2 Prozent die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum bescherte - einstellige Werte gab es tagsüber nur am Vorabend für den "Bericht aus Berlin", den "Weltspiegel" und die "Sportschau". Daneben trieben die Olympischen Spiele den Marktanteil am Vormittag dank Biathlon zeitweise auf mehr als 40 Prozent, die Herren-Verfolgung sahen fast fünf Millionen Menschen. Ein starkes Umfeld, in dem auch die Wahl des Bundespräsidenten mit über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Platz in den Top 10 der meistgesehenen Sendungen des Tages eroberte.

Ganz vorne rangierte jedoch einmal mehr der "Tatort": 8,41 Millionen entschieden sich um 20:15 Uhr für die Folge "Saras Geständnis", deren Marktanteil damit auf starke 25,7 Prozent anzog. Ganz so dominant war der Schwarzwald-Krimi beim jungen Publikum zwar nicht, doch auch hier reichte es zur besten Sendezeit für die Spitzenposition: 1,50 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 17,9 Prozent Marktanteil. Im weiteren Verlauf des Abends war dann auch noch "Anne Will" mit durchschnittlich 3,96 Millionen Zuschauenden gefragt.

Das ZDF war derweil einmal mehr mit seiner "Frühling"-Reihe abseits des "Tatorts" erfolgreich und kam auf 5,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie beachtliche 18,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe wiederum war es ProSieben, das sich zum größten Krimi-Verfolger aufschwang: Im Vorfeld des Super Bowls verzeichnete der Privatsender mit der Wiederholung von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" bereits 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,84 Millionen Menschen.

Auch Vox kann sich dank "Kitchen Impossible" wieder zu den Gewinnern des Abends zählen: 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine neue Folge des Kochwettbewerbs, der in der Zielgruppe zudem starke 11,5 Prozent Marktanteil verbuchte. RTL kam dagegen an einem ohnehin weitgehend gebrauchten Sonntag mt dem Film "Good Boys - Nix für kleine Jungs" auf 1,16 Millionen Menschen sowie 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Robocop" schließlich mit nur 6,2 Prozent vollends versagte.

Allenfalls mäßig verlief der Abend zudem für Sat.1, wo "Klassentreffen 1.0" auf 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. RTLzwei schaffte mit dem Film "Ein ganzes halbes Jahr" unspektakuläre 4,5 Prozent Marktanteil - genauso viel wie Kabel Eins, das mit der Doku "Countdown im Miniatur Wunderland" insgesamt auf 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam.