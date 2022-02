Kabel Eins hat sich am Dienstagabend in der Primetime mit dem Spielfilm "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" überraschend auf den dritten Platz der Zielgruppe katapultiert. Durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten dafür schon - unterm Strich lag der Marktanteil bei 8,5 Prozent und damit weit über den Normalwerten des Privatsenders. Insgesamt lockte "Eddie the Eagle" im Schnitt 990.000 Menschen zu Kabel Eins, das damit zur besten Sendezeit nicht nur ProSieben hinter sich ließ, sondern auch Sat.1.

Mit seinen Krimiserien konnte Sat.1 insbesondere am späten Abend nichts reißen. Während "Navy CIS" um 20:15 Uhr immerhin noch auf 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, waren für "Bull" zwei Stunden später nur noch 3,7 Prozent drin. Auch eine "NCIS"-Wiederholung enttäuschte nach 23 Uhr mit mageren 4,1 Prozent.

Etwas mehr dürfte man sich womöglich auch bei Vox erholt haben, wo die Neuauflage von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" deutlich verhaltener startete als die vor einem Jahr gezeigte erste Staffel. Mehr als 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren für das Format diesmal nicht drin, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mäßigen 6,6 Prozent. "Prominent" sorgte danach aber dafür, dass der Wert zumindest noch leicht auf 7,2 Prozent anzog. Insgesamt blieben 760.000 Zuschauende am späten Abend dran.

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent reihte sich Vox am Dienstag übrigens auf dem vierten Rang ein, während Sat.1 in der Zielgruppe nicht über 6,3 Prozent hinauskam. Kabel Eins erzielte 5,2 Prozent und lag damit einen halben Prozentpunkt vor RTLzwei, das auf einen soliden Abend zurückblickt. Dort verbuchte "Armes Deutschland" um 20:15 Uhr zunächst 5,3 Prozent, ehe das Spin-Off "Armes Deutschland - Deine Kinder" zwei Stunden später noch mit 6,8 Prozent überzeugte.

Insgesamt bewegte sich DMAX übrigens zunächst sogar auf Augenhöhe mit RTLzwei: Dort meldeten sich die "Steel Buddies" mit herausragenden 5,4 Prozent Marktanteil zurück, was für den Sprung in die Top 25 der Zielgruppe reichte. 800.000 Menschen entschieden sich zum Start in den Abend für die Dokusoap. Danach war dann auch das Special "Sonderschicht XXL" mit insgesamt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefragt. Und auch am Vorabend war bei DMAX auf die "Steel Buddies" mit bis zu 4,0 Prozent Verlass.